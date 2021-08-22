Иногда на секонд-хенде и барахолках можно найти по-настоящему уникальные вещи, которые вы нигде больше не купите. Миниатюрный будильник, швейная машинка, вмещающаяся в руке, или стульчик, на который может сесть разве что ваш кот. Все это реальные вещи.