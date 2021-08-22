Пользователи сообщества на Reddit делятся с другими своими ценными находками: милые миниатюры привычных нам вещей. Здесь и посуда, и украшения, и декор, а также техника. Большинство из этих вещей не больше ладони взрослого человека!

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Миниатюрная швейная машинка

Миниатюрная швейная машинка

Фото Reddit shinysmileygirl

Какой милый крошечный будильник

Какой милый крошечный будильник

Фото Reddit 23FO

Чайный сервиз размером с ладонь

Чайный сервиз размером с ладонь

Фото Reddit lemony_peppermints

"Думаю, этот волшебный портфель использовали для визиток"

этот волшебный портфель использовали для визиток

Фото Reddit Reality_Rose

Флакончик для духов в формате trevel-size

Флакончик для духов в формате trevel-size

Фото Reddit Thatgirljessi

Интересно Вот-вот оживут: японец рисует трехмерных золотых рыбок, поражающих реализмом

Милый синтезатор от Casio в приятных пастельных тонах

Милый синтетзатор от Casio в приятных пастельных тонах

Фото Reddit wa27

Что приготовить в этой кастрюльке?

Что приготовить в этой кастрюльке?

Фото Reddit ROclimbingbabeCK

"Нашел этот миниатюрный гитарный усилитель Marshall, который до сих пор работает, всего за 5 долларов!"

Фото Reddit Mattesch

"Меня так соблазняли миниатюрные стулья, что я купил сразу 9"

Фото Reddit damestillmen

Светильник необычного размера

Светильник необычного размера

Фото Reddit HappyHasbros

Это изображение кота в маленькой броши вызывает лишь улыбку

Это изображение кота в крошечные броши вызывает лишь улыбку

Фото Reddit artboxcreationsinc

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Наверное, это мебельный набор для кукол

Наверное, это мебельный набор для кукол

Фото Reddit dietcokedreams47