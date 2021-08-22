Користувачі спільноти на Reddit діляться з іншими своїми цінними знахідками: милі мініатюри звичних нам речей. Тут і посуд, і прикраси, і декор, і навіть техніка. Більшість із цих речей не більші за долоню дорослої людини!

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Мініатюрна швейна машинка

Мініатюрна швейна машинка

Фото Reddit shinysmileygirl

Який милий крихітний будильник

Який милий крихітний будильник

Фото Reddit 23FO

Чайний сервіз розміром з долоню

Чайний сервіз розміром з долоню

Фото Reddit lemony_peppermints

"Думаю, цей чарівний портфель використовували для візиток"

цей чарівний портфель використовували для візиток

Фото Reddit Reality_Rose

Флакончик для парфумів у форматі trevel-size

Флакончик для парфумів у форматі trevel-size

Фото Reddit Thatgirljessi

Цікаво От-от оживуть: японець малює тривимірних золотих рибок, які вражають реалізмом

Милий синтезатор від Casio у приємних пастельних тонах

Милий синтетзатор від Casio у приємних пастельних тонах

Фото Reddit wa27

Що можна приготувати у цій каструльці?

Що можна приготувати у цій кастрюльці?

Фото Reddit ROclimbingbabeCK

"Знайшов цей мініатюрний гітарний підсилювач Marshall, який досі працює, всього 5 доларів!"

Фото Reddit Mattesch

"Мене так спокушали мініатюрні стільці, що я купив відразу 9"

Фото Reddit damestillmen

Світильник незвичайного розміру

Світильник незвичайного розміру

Фото Reddit HappyHasbros

Це зображення котика у малесенькій брошці викликає лише посмішку

Це зображення котика у малесенькі брошці викликає лише посмішку

Фото Reddit artboxcreationsinc

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Напевно, це меблевий набір для ляльок

Напевно, це меблевий набір для ляльок

Фото Reddit dietcokedreams47