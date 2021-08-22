Користувачі спільноти на Reddit діляться з іншими своїми цінними знахідками: милі мініатюри звичних нам речей. Тут і посуд, і прикраси, і декор, і навіть техніка. Більшість із цих речей не більші за долоню дорослої людини!
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Мініатюрна швейна машинка
Фото Reddit shinysmileygirl
Який милий крихітний будильник
Фото Reddit 23FO
Чайний сервіз розміром з долоню
Фото Reddit lemony_peppermints
"Думаю, цей чарівний портфель використовували для візиток"
Фото Reddit Reality_Rose
Флакончик для парфумів у форматі trevel-size
Фото Reddit Thatgirljessi
Цікаво От-от оживуть: японець малює тривимірних золотих рибок, які вражають реалізмом
Милий синтезатор від Casio у приємних пастельних тонах
Фото Reddit wa27
Що можна приготувати у цій каструльці?
Фото Reddit ROclimbingbabeCK
"Знайшов цей мініатюрний гітарний підсилювач Marshall, який досі працює, всього 5 доларів!"
Фото Reddit Mattesch
"Мене так спокушали мініатюрні стільці, що я купив відразу 9"
Фото Reddit damestillmen
Світильник незвичайного розміру
Фото Reddit HappyHasbros
Це зображення котика у малесенькій брошці викликає лише посмішку
Фото Reddit artboxcreationsinc
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Напевно, це меблевий набір для ляльок
Фото Reddit dietcokedreams47