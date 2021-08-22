Часом на секонд-хендах та барахолках можна знайти по-справжньому унікальні речі, які ви ніде більше не купите. Мініатюрний будильник, швейна машинка, що вміщається в руці, чи стільчик, на який може сісти хіба ваш кіт. Усе це реальні речі.