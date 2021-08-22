Размером с мизинец: 10+ крошечных находок на секонд-хенде, которые вас удивят
Источник:Reddit
Иногда на секонд-хенде и барахолках можно найти по-настоящему уникальные вещи, которые вы нигде больше не купите. Миниатюрный будильник, швейная машинка, вмещающаяся в руке, или стульчик, на который может сесть разве что ваш кот. Все это реальные вещи.
Пользователи сообщества на Reddit делятся с другими своими ценными находками: милые миниатюры привычных нам вещей. Здесь и посуда, и украшения, и декор, а также техника. Большинство из этих вещей не больше ладони взрослого человека!
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Миниатюрная швейная машинка
Фото Reddit shinysmileygirl
Какой милый крошечный будильник
Фото Reddit 23FO
Чайный сервиз размером с ладонь
Фото Reddit lemony_peppermints
"Думаю, этот волшебный портфель использовали для визиток"
Фото Reddit Reality_Rose
Флакончик для духов в формате trevel-size
Фото Reddit Thatgirljessi
Интересно Вот-вот оживут: японец рисует трехмерных золотых рыбок, поражающих реализмом
Милый синтезатор от Casio в приятных пастельных тонах
Фото Reddit wa27
Что приготовить в этой кастрюльке?
Фото Reddit ROclimbingbabeCK
"Нашел этот миниатюрный гитарный усилитель Marshall, который до сих пор работает, всего за 5 долларов!"
Фото Reddit Mattesch
"Меня так соблазняли миниатюрные стулья, что я купил сразу 9"
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Светильник необычного размера
Фото Reddit HappyHasbros
Это изображение кота в маленькой броши вызывает лишь улыбку
Фото Reddit artboxcreationsinc
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Наверное, это мебельный набор для кукол
Фото Reddit dietcokedreams47