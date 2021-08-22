Размером с мизинец: 10+ крошечных находок на секонд-хенде, которые вас удивят

22 августа 2021 , 15:04
Читати новину українською

Источник:

Reddit

Иногда на секонд-хенде и барахолках можно найти по-настоящему уникальные вещи, которые вы нигде больше не купите. Миниатюрный будильник, швейная машинка, вмещающаяся в руке, или стульчик, на который может сесть разве что ваш кот. Все это реальные вещи.

Пользователи сообщества на Reddit делятся с другими своими ценными находками: милые миниатюры привычных нам вещей. Здесь и посуда, и украшения, и декор, а также техника. Большинство из этих вещей не больше ладони взрослого человека!

Читайте также  Супергерои украинского вина: Евгения Николайчук

Миниатюрная швейная машинка

Фото Reddit shinysmileygirl

Какой милый крошечный будильник

Фото Reddit 23FO

Чайный сервиз размером с ладонь

Фото Reddit lemony_peppermints

"Думаю, этот волшебный портфель использовали для визиток"

Фото Reddit Reality_Rose

Флакончик для духов в формате trevel-size

Фото Reddit Thatgirljessi

Интересно  Вот-вот оживут: японец рисует трехмерных золотых рыбок, поражающих реализмом

Милый синтезатор от Casio в приятных пастельных тонах 

Фото Reddit wa27

Что приготовить в этой кастрюльке?

Фото Reddit ROclimbingbabeCK

"Нашел этот миниатюрный гитарный усилитель Marshall, который до сих пор работает, всего за 5 долларов!"

Фото Reddit Mattesch

"Меня так соблазняли миниатюрные стулья, что я купил сразу 9"

Фото Reddit damestillmen

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Светильник необычного размера

Фото Reddit HappyHasbros

Это изображение кота в маленькой броши вызывает лишь улыбку

Фото Reddit artboxcreationsinc

Рекомендуем  10 человек, которым посчастливилось найти на улице настоящий клад: фото

Наверное, это мебельный набор для кукол

Фото Reddit dietcokedreams47

Автор: Ірина Продан