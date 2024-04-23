Образ с перчинкой: Рианна кардинально сменила имидж и показала трендовый маникюр
Источник:Byrdie
Певица Рианна решила кардинально сменить имидж. Она перекрасила волосы, подстригла челку и сделала маникюр в трендовом красном оттенке – "Chili Pepper".
В новом образе звезда появилась на премьере новой цветовой гаммы обуви коллаборации Fenty x Puma, которая прошла 17 апреля в Лондоне. Свою яркую внешность и маникюр Рианна соединила с костюмом в нейтральных оттенках, что помогло создать гармоничный образ.
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Маникюр в оттенке перца чили будет хитом лета
На премьере Рианна всех приятно удивила новым имиджем, который станет хитом этого лета. Так, певица перекрасила волосы в светло-золотистый оттенок блонда, подстригла челку и сделала яркий макияж. Акцентом нового образа стали именно ярко-красная помада и маникюр.
Рианна кардинально сменила образ: смотрите фото
Певица для нового маникюра выбрала яркий и насыщенный красный цвет в оттенке перца чили. Эксперты отмечают, что именно он станет трендовым в маникюре летом этого года. И хотя красный маникюр не является чем-то новым или ультранеординарным, однако он добавляет свежести образу.
Трендовый маникюр Рианны / Фото Getty Images
Яркие красные ногти оттенка перца чили и такого же цвета помада "уравновешивались" нейтральной одеждой звезды. Так, Рианна выбрала большой пиджак бежевого цвета и брюки свободного кроя. Певица дополнила такой оверсайз стиль легендарными кроссовками Creeper, солнцезащитными очками с животным принтом, огромными золотыми кольцами, серьгами и цепочками.
Новый образ культовой певицы: смотрите фото
К слову, в конце февраля 2024 года Рианна также обновляла цвет волос. Тогда певица выбрала карамельный оттенок блонда, который называется "syrup blonde". Его особенность в том, что он добавляет коже сияния и тепла, а сам цвет напоминает сочетание сахарного сиропа со жжеными карамельными бликами.