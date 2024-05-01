"Самая сильная бабушка Британии": женщина в 63 года неожиданно открыла талант к пауэрлифтингу

Британка Мартина Баронс начала поднимать большой вес ради развлечения и неожиданно открыла в себе настоящий талант.

Как женщина в 63 года пришла к пауэрлифтингу и какие результаты в спорте она уже имеет, рассказываем далее.

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Как британка неожиданно открыла в себе талант к пауэрлифтингу

63-летняя сотрудница университета Мартина Баронс из Британии начала поднимать тяжести ради интереса, а потом обнаружила свой природный талант. Теперь женщина будет представлять страну на чемпионате Европы по пауэрлифтингу в Финляндии.

Несмотря на то что, она лишь несколько месяцев назад начала посещать тренажерный зал, женщину прозвали "самой сильной бабушкой" в Британии.

Сейчас она тренируется трижды в неделю, может поднять 125 килограммов и приседает со штангой весом 80 килограммов на плечах.

Женщина случайно открыла свой талант / Фото SWNS

Я начала поднимать тяжести совершенно случайно. Я ходила в спортзал со своей подругой, инструктором по физической подготовке, и она показала мне, как делать становую тягу. Она была поражена тем, что я смогла поднять 60 килограммов. Через несколько недель я подняла 100 килограммов. Я занимаюсь становой тягой уже 16 недель, шесть недель – приседаниями и восемь – жимом лежа,

– рассказала британка.

Она убеждена, что причина ее успехов – это хорошая генетика, ведь женщина очень сильная для своего возраста и пола.

Мартина добавляет, что пришла в спортзал впервые только год назад, и сначала ей было страшно.

Прогресс шел быстро, и это приносило удовольствие. Я человек, которому нужна цель, поэтому, когда подруга сказала, что я должна соревноваться, я решила, почему бы нет. Я нашла что-то, что мне хорошо дается,

– делится женщина.

Британка планирует продолжать тренировки / Фото SWNS

Всего через несколько недель после того, как она начала поднимать большой вес, британка завоевала золото на отборочном чемпионате Британского союза пауэрлифтинга среди любителей. Теперь она может представлять свою страну на международных турнирах.

Это был новый опыт, ведь раньше я не участвовала в соревнованиях. Я квалифицировалась на все, что только можно. У меня есть все шансы вернуться домой с рекордом. Я поднимаю 125 килограммов, а рекорд составляет 120 килограммов,

– замечает Мартина.

Семья женщина оказывает ей полную поддержку и помогает в подготовке. Сыновья Мартины иногда тренируют ее, замечая усилия матери.