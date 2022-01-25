Самая важная работа в мире: 15 фото, которые показывают, что на самом деле значит быть отцом
Источник:Reddit
Отцовство – это самая важная работа в мире. Работать нужно круглосуточно, ведь все, что делают взрослые для своих детей, влияет на них и их будущее.
Обычно мамы проводят с детьми больше времени, но роль папы не менее важна. Это доказывает и наша подборка, фото из которой показывают, как много на самом деле родители вкладывают в своих детей и насколько сильно их любят. Осторожно – возможно, это самое милое, что вы увидите сегодня.
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"Когда в будущем меня спросят, как работалось дома в 2020-м, я покажу им это фото"
Фото Reddit / helohelo
"Моя дочь поставила свои сандалики в мои ботинки, чтобы надевать их и "быть, как папа""
Фото Reddit / BrainVirus
"Сделаем это"
Фото Reddit / G-Honda
"Они все хотели есть и плакали. Тогда я придумал, как кормить их одновременно"
Фото Reddit / Wabbastang
"Это настоящая борьба. В мужских туалетах нужны пеленальные столики"
Фото Reddit / mk4rim
"Мой друг-строитель пришел на работу с маникюром, который ему сделала его 4-летняя дочь"
Фото Reddit / TimorisВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.
"Моя 6-летняя дочь несколько месяцев просила ирокез, как у папы. Сегодня я сделал это. Мой ребенок – настоящая разбойница"
Фото Reddit / KiltedRonin
"Всю жизнь он был окружен женщинами, и вот наконец-то у него появились сыновья, которых он всегда хотел"
Фото Reddit / kendall_rose98
"Моя дочь показала мне это. Она записывает цифру, когда ей становится скучно. Тогда я нашел свой очень старый блокнот"
Фото Reddit / Bornahallac
"Это называется "Кнопка объятий". Моя дочь ненавидит быть вдали от меня, поэтому ее воспитатель рисует это на наших руках каждый раз, когда я привожу ее в садик. Когда мы нажимаем на нее, мы словно обнимаем друг друга"
Фото Reddit / slightly-simian