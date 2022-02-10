Сделал папу с датой свадьбы, но событие отменили: жених возмущен

Будущий жених накануне свадьбы решил набить татуировку на руке с важной датой. Однако событие неожиданно отменили, но от тату не так легко избавиться.

Майкл Крэйн и его невеста Линда Браун уже давно готовятся к свадьбе. Они заранее забронировали заведение и оплатили задаток, но то неожиданно закрылось.

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Сделал тату с датой свадьбы, которую отменили

Молодожены были растеряны, когда увидели сообщение о том, что заведение, где они планировали праздновать свадьбу, закрывается навсегда. Пара уже успела оплатить задаток в 160 тысяч гривен, а 37-летний мужчина даже набил татуировку, которая также стоила немало, а именно 7 тысяч гривен.

В понедельник молодожены узнали, что ресторан и гостиница закрывают навсегда, но никто об этом не предупредил. День спустя разъяренные пары появились в заведении вместе с полицией и требовали объяснений и возвращения задатка.

Это действительно шокирует. Мы никогда не думали, что они закроются. Это хорошее место, у них есть старинный средневековый зал. Но с тех пор, как мы его забронировали, гостиница дважды закрывалась. С самого начала это был кошмар,

– рассказывает возмущенный жених.



Сделал тату, а свадьбу отменили / Фото The Sun

Молодожены также волнуются и за своих родных, которые предварительно уже забронировали места в отеле и оплатили задаток.

Я узнал только в выходные, когда увидел отзыв в Google, где кто-то написал, что им понравился отдых, но отель закрывается 7 февраля. Нам даже не сказали,

– возмущается Майкл.

Теперь молодожены отправляются на поиски нового заведения, чтобы успеть до 5 августа забронировать новую локацию и уберечь Майкла от неудачного тату.