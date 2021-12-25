Съедобное искусство: японский художник вырезает из овощей волшебных животных

Резчик-кулинар из Японии стал известен благодаря детализированным фигуркам животных. Мужчина вырезает рыб, рептилий и птиц из овощей, удивляя соцсети яркими изделиями.

Разнообразные фигурки создает художник с ником Гаку. Сочетая техники резьбы и продукты, которые можно найти на кухне, мужчина, настоящее имя которого Кишимото Такехиро, демонстрирует миру оригинальные изделия, которыми хочется любоваться, а не есть.

К теме Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Гаку работает в традиционной тайской технике резьбы фруктов и японском искусстве мукимоно.

Что известно о технике Техника под названием карвинг появилась в Таиланде примерно в ХIV веке. Сначала искусство украшения пищи было для королевских пиршеств и жертвоприношений богам, но впоследствии вырезанные фрукты стали популярны во всем мире. Японское мукимоно также предусматривает украшение овощей и фруктов. Художники вырезают изображение на шкурке фруктов и овощей или формируют их в изысканные формы.



Резьба по фруктам / Фото Гаку

Раньше Гаку использовал только фрукты для своих творений, но в последнее время начал экспериментировать с овощами.

Последняя работа художника, вырезанная из брокколи рыба, всколыхнула соцсети и удивила подписчиков Такехиро в инстаграме.

Рыба из брокколи / Фото Гаку

Чтобы создать брокколи-рыбу, Гаку понадобилось 3 часа работы. Изделие выглядит, будто чешуйчатая рыбка выпрыгивает из воды, махая пышным хвостом. Художник даже оставил некоторые бутоны на концах, чтобы создать визуальный эффект брызг, когда рыба выпрыгивает из воды.

Читайте также 10 странных вещей, которые люди сделали своими руками: забавные фото

Невероятные овощи Такехиро удивляют своей детализацией и разнообразием. В копилке художника – резные птицы, черепахи, рыбы и драконы. Также мужчина украшает фрукты и овощи, вырезая отличные симметричные узоры на кожуре.



Творчество кулинара-резчика / Фото Гаку



Творчество кулинара-резчика / Фото Гаку



Творчество кулинара-резчика / Фото Гаку