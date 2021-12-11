Секрет крепкого брака: женщина имеет отдельную спальню в квартире

Сохранить в отношениях страсть удается далеко не всем. Одна женщина придумала, как это можно сделать очень интересным способом.

Пользователь из тиктока Тиффани Мишель рассказала свой секрет счастливых отношений. Она просто имеет отдельное место в доме.

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Женщина имеет свою комнату

Видео Мишель, где она осуждает пары, традиционно спящие в одной кровати, стало вирусным в токтоке. Оно собрало более 2,8 миллионов лайков и немало комментариев. Впоследствии женщина опубликовала еще одно видео, в котором объяснила свою позицию.

Я все время волновалась на этот счет. Я жила в комнате со своей сестрой в 6 классе, а потом, когда получила свою комнату, подумала, что никогда снова это не повторится. Однако впоследствии я встретила мужчину, за которого хотела выйти замуж,

– объясняет женщина.

Она не была готова мириться с традиционными правилами и отказывать себе в собственном пространстве. Это было очень важно для его психического здоровья и счастья.



Женщина имеет отдельную комнату / Скриншот с видео

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Парень Тиффани поддержал ее и разрешил создать личное пространство с рабочей зоной и спальней. Женщина в большинстве своем воспринимает свою комнату, как офис, где хранит вещи и может отдохнуть. Здесь также есть ванная комната для женщины, где она может проводить вечерние процедуры и наводить макияж. В комментариях пользователи поддержали Тиффани и восприняли такое пространство для уединения довольно хорошо.