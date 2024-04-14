Стоит обратить внимание: правила макияжа, которых придерживаются французские женщины

Французские женщины известны своим утонченным стилем, элегантностью и безупречным внешним видом. Их макияж всегда выглядит свежо, естественно и никогда не бывает слишком ярким или вульгарным.

Чему стоит поучиться у француженок и какие советы учесть, чтобы сделать идеальный и элегантный макияж, рассказываем далее.

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Уход за кожей

Французские женщины знают, что секрет безупречного макияжа – это ухоженная кожа. Они регулярно делают массажи лица, тщательно очищают, увлажняют и защищают свою кожу от солнца.

Ни один макияж не сможет незаметно скрыть все недостатки. Поэтому перед тем как использовать множество лайфхаков, подберите правильный уход, который подойдет именно для вашего типа кожи.

Уход за кожей – основа макияжа: смотрите фото

Красная помада

Красные губы – это французская классика, которая никогда не выйдет из моды. Они всегда дополняют образ и заставляют людей задерживать на вас взгляд.

Однако если вы делаете акцент на губах, то макияж глаз должен быть минимальным.

Красная помада является классической: смотрите фото

Тушь для ресниц

Макияж французских женщин всегда выглядит очень натурально. Люди, которые не разбираются в косметике могут даже подумать, что они совсем не красятся.

Секрет заключается в том, что француженки не используют слишком много средств и не наслаивают их.

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Если использовать, например, качественную тушь, то вам будет достаточно одного слоя, чтобы удлинить, подкрасить ресницы и сохранить их естественную красоту.

Тушь для ресниц должна выглядеть естественно: смотрите фото

Тональный крем

Если покрывать кожу плотным тональным кремом, то она будет выглядеть тусклой и неестественной. Французские женщины предпочитают легкие полупрозрачные основы, которые не перекрывают сияние и свежесть, которой они достигли с помощью правильного ухода за лицом.

Легкие основы позволяют коже сиять: смотрите фото

Многофункциональная помада

Французский макияж не требует много времени или усилий. Женщины, как правило, используют свою помаду почти для всего. Они наносят ее не только на губы, но и на щеки, как румяна, и даже на глаза.

Помада может быть универсальной: смотрите фото

Жидкие текстуры

Жидкие текстуры гораздо лучше увлажняют кожу и делают лицо более свежим и блестящим. Француженки редко используют матовые продукты, потому что они, как правило, делают кожу более искусственной и хорошо выглядят только на фото.

Кроме того, жидкие текстуры вы можете легко наносить пальцами. Это и быстро, и эффективно.