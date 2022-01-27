Семья на расстоянии: как строит свои отношения пара, живущая отдельно

Американка Трина Джастман уже во второй раз за свой продолжительный брак живет с мужем в разных штатах. Они воспитывают двоих детей и чувствуют себя счастливыми.

Есть много историй, когда влюбленные сквозь тысячи километров сохраняли в своих сердцах любовь ко второй половинке. Эти же люди смогли даже создать на расстоянии семью и воспитывать детей. В нашем материале рассказываем, как им это удалось.

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Создали семью на расстоянии

Американка Трина Джастман обожает творчество, солнце и свою семью, ради которой переехала в небольшой сельский округ Висконсин, где всегда чувствовала себя чужой. Холодный город не вписывался в ее жизненные планы, но она была влюблена, поэтому семья для нее имела большое значение.

"Через несколько лет после переезда нашей семьи в Висконсин моему мужу предложили отличную работу в городах-близнецах, расположенных более чем за 4 часа езды. Нашим детям тогда было 8 и 10 лет. Они ходили в местную школу и были окружены семьей. Мы не хотели нарушать их распорядок дня, поэтому мой муж Эрик переехал в Миннесоту, а мы с детьми остались в сельской местности Висконсина", – рассказывает женщина.



Мужчина с женщиной строят семью на расстоянии / Фото Unsplash

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Она объясняет, что всегда доверяла своему мужу и никогда не подвергала сомнению его верность и преданность семье. Сначала паре было сложно привыкнуть к новому образу жизни, но со временем они даже нашли в этом множество плюсов. Супруги жили на расстоянии в течение 3 лет, пока Эрику не предложили работу в родном городке.

Он вернулся к детям и ко мне, и это было тяжело. Нам понадобилось время, чтобы снова адаптироваться к жизни в семье из четырех человек,

– делится Трина.

Следующие 10 лет пара провела в традиционных семейных отношениях под одной крышей. Трина до сих пор не могла привыкнуть к холодным зимам в Висконсине, поэтому грелась теплом во время поездок к подруге с Калифорнии. Она быстро влюбилась в этот район и попыталась убедить семью переехать туда вместе, но это не удалось. Мать двоих детей осталась в городке и играла в постановках общественного театра. Несмотря на это, она не теряла надежду на переезд и надеялась, что ей удастся реализовать свою мечту вместе с новым проектом Blue Zones, к которому она присоединилась.



Семья прожила вместе 10 лет / Фото Unsplash

Впоследствии это произошло и женщину позвали на 4 месяца в концертный тур в 3000 километрах от дома. Она не побоялась покинуть свою постоянную работу и расстаться с семьей на столь длительный период, поэтому непременно согласилась.

Мой муж думал, что я безумна. Но я напомнила ему, что всегда желала переехать в эту часть страны. Это будет мой тест-драйв в Калифорнии. Если мне перестанет нравиться, я смогу вернуться,

– сказала жена.

В 2016 году Трина Джастман переехала в Калифорнию и еще больше влюбилась в штат, ведь могла там чувствовать себя как дома. Недавно ей предложили работу на полный день, и женщина с радостью согласилась. Поэтому сейчас она счастлива мать двоих детей, которая живет в тысяче километров от дома и мужа.

Нас всегда спрашивают, как мы это делаем. Жизнь в отдельности наполняет наши отношения волнением. Мы больше не чувствуем возникающей монотонности, когда вы постоянно находитесь с другим человеком. У нас нет времени воспринимать друг друга как должное. Когда мы с мужем видимся, мы разговариваем, смеемся и открываем что-нибудь новое,

– рассказывает счастливая мама и жена.