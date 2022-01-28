Сериальные невесты: какие свадебные платья надевали героини "Друзей"

Культовый сериал полюбился зрителям не только за замечательные шутки, но и за легендарные аутфиты звездных друзей. Наряды Рейчел, Моники и Фиби до сих пор считают эталонами стиля. Сегодня вспомним очаровательные свадебные платья, которые героини успели примерить за 10 сезонов "Друзей".

Свадебные героинь не только запомнились своими уникальными нарядами, но и могут подать интересные идеи для стилизации платья на свадьбу.

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Свадебные платья Рейчел

1 сезон 1 серия

Помните, как в жизни нью-йоркских друзей появилась харизматичная красавица Рейчел? Так, в первой серии "Друзей" девушка влетает в кафе "Central Perk" в шикарном белом платье – Рейчел сбежала от своего жениха Барри и искала утешения.

Рейчел в 1 серии 1 сезона / Скриншот из сериала

Сразу видно, что наряд Рейчел – недешевый. Тогда, в 1994 году популярными были свадебные платья с V-вырезом и вышитым лифом. Платье героини сразу намекает, что у Рейчел богатые родители, которые не пожалели денег на свадьбу любимой дочери.

Интересно, что платье нашли чуть ли не в канун съемок пилотной серии – наряд случайно обнаружила в департаменте костюмов Warner Bros. художница сериала по костюмам Дебора МакГвайр.

4 сезон 20 серия

Во время девичника Рейчел во второй раз надела злосчастное платье – звездные девушки очень нетипичным образом "праздновали" женитьбу Росса и его избранницы Эмили. Расстроенная Рейчел достала старый свадебный наряд, а подруги (которые не удержались и приобрели себе платья в свадебном салоне), решили поддержать ее.

Так и появился культовый кадр с тремя невестами, которые не собираются выходить замуж, а взамен готовят себе попкорн и прекрасно проводят время.

Легендарное трио в 4 сезоне / Скриншот из сериала

Интересная деталь – платье Рейчел в 4 сезоне – совершенно другое. Оказалось, что оригинальное платье потеряли во время съемочного хаоса. Поэтому стилистам пришлось искать наряд, максимально похожий на первый вариант. Окончательно этого сделать не удалось – внимательные фанаты заметили, что платья Рейчел не похожи.

Свадебные наряды Моники

4 сезон 20 серия

Впервые свадебное платье рассудительная Моника надела в 4 сезоне – чтобы устроить необычный девичник с лучшими подругами.

Нашла она изысканное платье с бретельками в свадебном салоне, в который пришла, чтобы забрать свадебный наряд Эмили. Девушка не удержалась и примерила платье невесты (спойлер – и не раз). Именно в этом платье с завышенной талией Моника подбадривала Рейчел вместе с Фиби.

Моника меряет свадебное платье / Скриншот из сериала

7 сезон 17 серия

Платье, которое Моника примерила уже для собственной свадьбы, девушка увидела аж за 3 сезона. Перед свадьбой с Чендлером девушка хотела, чтобы все было идеально – и нашла для себя идеальное платье. Жаль, что впоследствии от него пришлось отказаться – Моника должна была отдать свадебное платье с хрупким корсетом.

Свадебное платье Моники / Скриншот из сериала

7 сезон 24 серия

Хотя Моника не получила платье своей мечты, но выбрала на свадьбу прекрасную альтернативу – невероятное гладкое платье, которое не потеряло своей актуальности и по сей день.

Моника на собственной свадьбе / Скриншот из сериала

Несмотря на то, что платье Моники произвело фурор у зрителей, художница Дебора МакГвайр считает этот наряд своим личным провалом. Она, помимо работы в сериале, держала свой свадебный салон и шила свадебные платья на заказ знаменитостей (в том числе и Лизы Кудроу, сыгравшей Фиби). Дебора должна была сделать платье и для Моники, но не успела доделать его до съемок серии – наряды приобрели в другом салоне.

Каким в итоге должно было бы быть платье девушки, никто так и не узнал. Однако альтернатива прекрасно передала характер Моники и запомнилась зрителям.

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Платья Фиби

4 сезон 20 серия

Эксцентричная и уникальная Фиби во время примерок Моники в свадебном салоне также не удержалась и приобрела себе свое личное платье невесты – просто так, потому что девушка совсем не планировала выходить замуж.

Фиби и Моника в свадебных платьях / Скриншот из сериала

По сюжету, Фиби уже была беременна, поэтому она выбрала себе свадебный наряд с высокой талией. Кроме самого платья девушка нашла пышную фату, в которой и сидела весь день вместе с подругами.

10 сезон 12 серия

Уже когда сериал доходил до логического завершения, Фиби вышла замуж на самом деле – на церемонии девушка фигурировала в наряде светло-лавандового цвета с фактурным корсетом.

Свадебное платье Фиби / Скриншот из сериала

Это платье не шила Дебора МакГвайр, как ожидалось – платье с широкими бретелями и рельефной драпировкой юбки купили в магазине. А вот пальто, которое Фиби носила до того, как пойти к алтарю, сшила как раз МакГвайр – по ее мнению, такая накидка прекрасно передавала характер девушки и подчеркивала ее индивидуальность.

Свадебная накидка Фиби / Скриншот из сериала