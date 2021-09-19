Сестра была готова растерзать брата из-за выходки на празднике: что он сделал

Пара спокойно праздновала помолвку вместе с родными. Все было прекрасно, пока не пришел сводный брат вместе с беременной женой. Одна неудачная фраза – и о помолвке все забыли.

Невеста очень удивилась, ведь их никто не приглашал на празднование. А через некоторое время они буквально "украли" праздник: сводный брат рассказал, что узнал о поле своего ребенка. После этого все начали радоваться и говорить тосты за малыша, а о молодых практически не вспоминали.

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Помолвку праздновали в престижном ресторане. Поэтому разъяренная невеста попросила сводного брата оплатить половину стоимости вечеринки. Он, конечно же, отказывается это делать, потому что считает себя гостем. Но сестра утверждает, что его даже не приглашали.

Он рассказал, что пришел на вечеринку после того, как мачеха сказала, что его пригласили. А также добавил, что не собирался перетягивать на себя одеяло. Просто кто-то спросил о ребенке, и он об этом вспомнил. Поэтому это якобы не его вина, что люди заинтересовались, – рассказывает невеста.

Молодая попросила сводного брата оплатить половину вечеринки / Фото Unsplash

В конце концов, они не нашли общий язык, поэтому сводный брат позвонил мачехе. Она попросила не ссориться из-за этой ситуации, ведь жених и так достаточно богат, поэтому всегда может организовать еще одно такое празднование, если это столь важно. Сам сводный брат обвинил невесту, что она не любит их будущего ребенка.

Девушка невероятно возмутилась – теперь она просто не хочет приглашать сводного брата с женой на свадьбу, если они не оплатят половину вечеринки с помолвки.

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По ее словам, брат еще с самого детства вел себя так, будто соревновался с ней за внимание: сломал палец, чтобы родители не пошли на ее выпускной; решил усыпить собаку на ее день рождения; женился в день, когда была годовщина смерти ее мамы. Пользователи Reddit поддержали девушку, но призвали как-то решить ситуацию: