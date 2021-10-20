Сестра жениха обиделась из-за еды на свадьбе: люди ее не поняли

Сестра жениха дико взбесилась из-за выбора блюд для свадьбы. Девушка просит, чтобы пища была веганской, хотя она единственная среди гостей, кто не потребляет мяса и других продуктов животного происхождения.

Молодожены пытались договориться с девушкой перед праздником. Но попытки были напрасны: теперь родители жениха отказываются давать деньги на свадьбу. И все из-за прихоти сестры!

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У моего жениха есть 24-летняя сестра, которая является веганкой. Когда мы познакомились, я была не против посещать веганские рестораны. Что ж, когда я предлагала (праздновать свадьбу, – Life 24) в ресторане с веганскими блюдами, она отказалась, – рассказывает невеста.

Молодожены все же понимали, что сестра не сможет потреблять пищу животного происхождения, поэтому предложили ей выбрать любые блюда для себя – они закажут. Но все перевернулось с ног на голову. Через несколько дней родители позвонили жениху с просьбой изменить меню для свадьбы, чтобы оно было полностью веганским. Идея, по мнению молодоженов, была очень абсурдной.

Родители попросили у жениха, чтобы все блюда на свадьбе веганскими / Фото Unsplash

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Он (жених, – Life 24) рассердился и сказал, что не собирается менять меню ради сестры. Она начала мне писать сообщения, что я манипулирую и хочу всех контролировать. Его родители теперь не собираются помогать нам со свадьбой. Жених считает это несправедливым, поэтому не разговаривает с ними, – завершила рассказ невеста.

Пользователи Reddit были удивлены от странной прихоти сестры: