Шампанское не из Шампани: все о невероятных игристых Креманах

Нет смысла дискутировать с Эрнестом Хемингуэем, который однажды сказал: "Сколько бы денег у меня ни было, я не знаю лучшего способа их потратить, чем купить шампанское".

В нашем материале мы решили рассказать об игристых винах не из провинции Шампань, а о креманах, которые создаются похожим образом и могут изготавливаться из других сортов.

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Как создают креманы

Собственно всем, у кого душа лежит к шампанскому и кофе, обязательно должны понравиться креманы, ведь они где-то похожи на вкус. Хотя вышеупомянутые игристые изготавливаются по одному и тому же методу – традиционному, – сорта используются разные.

А еще, в отличие от той же Шампани с ее строгим регламентом, производители креманов могут себе позволить некоторые винные выдержки – взять хотя бы выдержку базового вина для игристого в дубе. И при этом всем креманы стоят дешевле шампанского (за 40 евро вы можете приобрести достойный креман или базовое шампанское – чувствуете разницу?).



Все об игристых Креманах / Фото Unsplash

Рассмотрим, какие креманы существуют:

Crémant d'Alsace

Поговаривают, что более половины креманов изготовляют именно здесь из: Пино блана, Оксерруа, Пино гри, Рислинга, Шардоне и Пино нуара. Розовые игристые – это 100% Пино нуар для розового цвета.

Crémant de Bordeaux

Для белых вин используют основные сорта – это Совиньон Блан и Семильон, для розовых – Каберне Совиньон и Мерло.

Crémant de Bourgogne

Белые вина созданы в основном Шардоне и Пино нуар, Пино блан и Пино гри, разрешается сложение Гаме, Алиготе, Мелонь де Бургонь и Саси. Розовым присуще Пино нуар, иногда в паре с Гаме.

Crémant de Limoux

Производится из Шардоне, Шенин Блан, Маузак (местное название Blanquette) и Пино нуар.

Crémant de Die

Эти креманы в первую очередь изготовляют из сорта Clairette, а еще в этом регионе есть Кларет де Ди, – это игристое вино, изготовляемое почти так же, как Бланкет де Лиму (его придумали еще в 1500-х годах), но это вино – фильтруют. Сорт Кларет также иногда появляется в паре с Алиготе и Мускатом.

Crémant du Jura

Делается из Шардоне, Пино нуару, Труссо (не менее 70%), для баланса допускаются Пульсар и Саваньер.

Cremant de Loire

Бывает белым, розовым и красным. Чаще используется виноград: Шенин блан, Каберне фран, Каберне Совиньон, Шардоне, Пино нуар, Гроло нуар, Гроло игре, Арбуа, Пинеу д'Анис.

Crémant de Savoie

Для этого игристого используют Жаке, Альтес, Шардоне, Шасла, Пино Нуар, Гаме.

Crémants de Wallonie

Это креман из Бельгии, который был признан только в 2008 году. Он бывает белым, розовым и производится на основе сортов: Шардоне, Пино нуар, Пино блан и Менье.

Cremant de Luxemburg

Производится из винограда, выращенного на территории Люксембурга: из Рислинга, Пино блана и Риванера.

Так что благодаря разнообразию сортов можно понять, что характер и вкусовой профиль кремана будет различаться в каждом регионе.