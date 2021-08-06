Два в одном: как сэкономить на еде и тренировках без вреда для здоровья – советы

Для того чтобы вести здоровый образ жизни, совсем не обязательно тратиться на лучший зал в городе и покупать только дорогие продукты. И с ограниченным бюджетом можно заботиться о здоровье – стоит только обратить внимание на некоторые мелочи.

Вот несколько вещей, от которых можно отказаться или заменить чем-то другим, сэкономив средства, и при этом значительно улучшив свое здоровье. Кажется, что это такие маленькие шаги, однако из таких шагов и состоит путь к успеху и счастливой жизни.

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Вода вместо кофе

Гораздо полезнее пить обычную воду, чем кофе, чай, соки и другие напитки. Особенно, если вы обычно предпочитаете сладкое латте на коровьем молоке. К тому же для тех, кто не варит кофе самостоятельно, а покупает его, это прекрасная возможность сэкономить. Посчитайте, сколько денег ежемесячно идет только на кофе!

Вместо воды выбирайте чистую воду / Фото Unsplash

Необязательно полностью отказываться от любимого напитка, но провести эксперимент и сократить употребление кофе стоит попробовать.

Тренировка дома

Возможности для тренировок можно найти повсюду. К примеру, вместо общественного транспорта или машины, попробуйте пройтись на работу пешком или поехать на велосипеде.

Если же вы работаете из дома, то вместо спортзала можете выбрать одни из многочисленных бесплатных программ домашних тренировок. Для того, чтобы поддерживать свое тело в тонусе, этого и регулярных пеших прогулок будет вполне достаточно.

Попробуйте тренировки дома / Фото Pexels

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Готовить на целую неделю

Чтобы не обольщаться на блюда из заведений питания, попробуйте готовить еду раз на всю неделю или хотя бы на 2-3 дня. Такой подход имеет целый ряд преимуществ:

Вы можете заранее продумать и составить сбалансированный рацион

Вы не тратите ежедневно время на приготовление еды

Вам не нужно во время обеда бежать есть в заведении, ведь свои блюда уже с собой, это экономит много средств.

Лучше готовить заранее на всю неделю / Фото Unsplash

Готовьте сезонные продукты

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Согласитесь, персики и зелень в июле стоят гораздо дешевле, чем в феврале, а свеклу и хурму лучше отложить на зиму. Кроме того, именно сезонные продукты имеют весь набор питательных веществ и гораздо полезнее для организма, чем в период, когда им не свойственно расти.

Следуя такому подходу, вы беспокоитесь и о кошельке, и о здоровье.