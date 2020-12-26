Воспользуйтесь этими простыми лайфхаками – и ваш кошелек не будет пустым после зимних праздников.

Новый год – не апокалипсис. Но чем-то похож на него. Мы отчаянно летим в супермаркет и сметаем все, что попадается на глаза. Покупаем непонятные мелочи, без которых могли бы обойтись. Такое впечатление, будто готовимся целый год просидеть в бункере. Не надо так делать.

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Life 24 собрал 5 простых способов, которые позволят вам сэкономить во время новогодних праздников.

1. Аккуратнее с подарками

Зимние праздники – время, когда хочется удивлять приятностями близких людей. Но часто этот список разрастается дальше. Надо купить хотя бы маленькие безделушки родственникам, друзьям, соседям, коллегам, детям друзей. Стоп. Здесь нужно остановиться.

Вы не можете быть Санта-Клаусом для всех. Определите круг близких людей, которые действительно для вас важны, и удивите их подарком. Других друзей и знакомых можно просто красиво поздравить с новогодними праздниками.

Сделайте подарок на Новый год только самым близким / Фото Pixabay

2. Запланируйте праздничное меню

Один из основных атрибутов Нового года – праздничный стол, который полностью завален. Вы день-два отдаете все силы, стараетесь и готовите вкусные блюда. А потом они еще несколько дней простаивают в холодильнике. Для чего это?

Попробуйте реалистично планировать праздничное меню. Без 10 салатов, 20 закусок и миллиона сладостей. Вы получите два хороших бонуса: сэкономленные деньги и свободное место в холодильнике. А еще – вам не придется провести целый день на кухне.

Не нужно готовить множество блюд на новогодний стол / Фото Pixabay

3. Не покупайте новую одежду на праздники

Да, Новый год действительно хочется встретить в новой одежде. Что может быть лучше за роскошное вечернее платье? Но будьте осторожны. Есть риск, что вы его оденете раз-два, и оно будет долго ждать своего времени в гардеробе.

Если есть необходимость сэкономить средства, то не нужно ничего покупать. Откройте шкаф, осмотрите все свои вещи и придумайте из них незабываемый образ.

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4. Осторожнее с новогодними украшениями

Сейчас они просто на каждом шагу. Игрушки, гирлянды, наборы шариков, колокольчики – все хочется приобрести. Подойдите к этому разумно. Осмотрите украшения, которые уже есть. Хватит ли их на новогодний декор дома?

Если всего достаточно, то зачем покупать дополнительные элементы, которые мы и так используем только во время зимних праздников. И не тратьте деньги на фейерверки. От них больше вреда, чем пользы.

У вас дома достаточно новогодних украшений? / Фото Pixabay

5. Не делайте важные покупки перед Новым годом

Сейчас все магазины сияют и блестят. Они просто "кишат" от скидок – 60%, 80% и даже 90%. Все так и побуждает зайти внутрь и что-то купить.

Попробуйте абстрагироваться от этого. Составьте список вещей, которые вам сейчас нужны, и придерживайтесь его. Не идите сразу за скидками. Часто цены на товары перед праздниками поднимают, а затем дают "сенсационные" - 70%. Есть риск купить ненужную вещь, которую потом выбросите в помойку.