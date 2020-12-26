Як зекономити на Новий рік: 5 простих способів
Скористайтеся цими простими лайфхаками – і ваш гаманець не буде порожнім після зимових свят.
Новий рік – не апокаліпсис. Але чимось схожий на нього. Ми відчайдушно летимо в супермаркет і змітаємо все, що потрапляє на очі. Купуємо незрозумілі дрібнички, без яких могли б обійтися. Таке враження, ніби готуємося цілий рік просидіти у бункері. Не треба так робити.
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Life 24 зібрав 5 простих способів, які дозволять вам зекономити під час новорічних свят.
1. Акуратніше з подарунками
Зимові свята – час, коли хочеться дивувати приємностями найближчих людей. Але часто цей список розростається далі. Треба купити хоча б маленькі дрібнички родичам, друзям, сусідам, колегам, дітям друзів. Стоп. Тут потрібно зупинитися.
Ви не можете бути Санта-Клаусом для всіх. Визначте коло найближчих людей, які справді для вас важливі, і здивуйте їх подарунком. Інших друзів та знайомих можна просто красиво привітати із новорічними святами.
Зробіть подарунок на Новий рік лише найближчим людям / Фото Pixabay
2. Заплануйте святкове меню
Один із основних атрибутів Нового року – святковий стіл, який повністю завалений. Ви день-два віддаєте всі сили, стараєтеся і готуєте смачні страви. А потім вони ще кілька днів простоюють в холодильнику. Для чого це?
Спробуйте реалістично запланувати святкове меню. Без 10 салатів, 20 закусок і мільйона солодощів. Ви отримаєте два хороших бонуси: зекономлені гроші та вільне місце в холодильнику. А ще – вам не доведеться провести цілий день на кухні.
Не потрібно готувати безліч страв на новорічний стіл / Фото Pixabay
3. Не купуйте новий одяг на свята
Так, Новий рік справді хочеться зустріти в новому одязі. Що може бути краще за розкішне вечірнє плаття? Та будьте обережні. Є ризик, що ви його одягнете раз-два, і воно довго чекатиме свого часу у гардеробі.
Якщо є потреба зекономити кошти, то не потрібно нічого купляти. Відкрийте шафу, огляньте всі свої речі та придумайте із них незабутній образ.
4. Обережніше із новорічними прикрасами
Зараз вони просто на кожному кроці. Іграшки, гірлянди, набори кульок, дзвіночки – все хочеться придбати. Підійдіть до цього розважливо. Огляньте прикраси, які вже маєте. Чи вистачить їх на новорічний декор дому?
Якщо всього достатньо, то навіщо купляти додаткові елементи, які ми й так використовуємо лише під час зимових свят. І не витрачайте кошти на феєрверки. Від них більше шкоди, ніж користі.
У вас вдома достатньо новорічних прикрас? / Фото Pixabay
5. Не робіть важливі покупки перед Новим роком
Зараз усі магазини сяють та блистять. Вони просто "кишать" від знижок – 60%, 80% і навіть 90%. Все так і спонукає зайти всередину та щось купити.
Спробуйте абстрагуватися від цього. Складіть список речей, які вам зараз потрібні, і дотримуйтеся його. Не йдіть одразу за знижками. Часто ціни на товари перед святами піднімають, а потім дають сенсанційні -70%. Є ризик купити непотрібну річ, яку потім викинете в смітник.
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