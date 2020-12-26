Скористайтеся цими простими лайфхаками – і ваш гаманець не буде порожнім після зимових свят.

Новий рік – не апокаліпсис. Але чимось схожий на нього. Ми відчайдушно летимо в супермаркет і змітаємо все, що потрапляє на очі. Купуємо незрозумілі дрібнички, без яких могли б обійтися. Таке враження, ніби готуємося цілий рік просидіти у бункері. Не треба так робити.

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Life 24 зібрав 5 простих способів, які дозволять вам зекономити під час новорічних свят.

1. Акуратніше з подарунками

Зимові свята – час, коли хочеться дивувати приємностями найближчих людей. Але часто цей список розростається далі. Треба купити хоча б маленькі дрібнички родичам, друзям, сусідам, колегам, дітям друзів. Стоп. Тут потрібно зупинитися.

Ви не можете бути Санта-Клаусом для всіх. Визначте коло найближчих людей, які справді для вас важливі, і здивуйте їх подарунком. Інших друзів та знайомих можна просто красиво привітати із новорічними святами.

Зробіть подарунок на Новий рік лише найближчим людям / Фото Pixabay

2. Заплануйте святкове меню

Один із основних атрибутів Нового року – святковий стіл, який повністю завалений. Ви день-два віддаєте всі сили, стараєтеся і готуєте смачні страви. А потім вони ще кілька днів простоюють в холодильнику. Для чого це?

Спробуйте реалістично запланувати святкове меню. Без 10 салатів, 20 закусок і мільйона солодощів. Ви отримаєте два хороших бонуси: зекономлені гроші та вільне місце в холодильнику. А ще – вам не доведеться провести цілий день на кухні.

Не потрібно готувати безліч страв на новорічний стіл / Фото Pixabay

3. Не купуйте новий одяг на свята

Так, Новий рік справді хочеться зустріти в новому одязі. Що може бути краще за розкішне вечірнє плаття? Та будьте обережні. Є ризик, що ви його одягнете раз-два, і воно довго чекатиме свого часу у гардеробі.

Якщо є потреба зекономити кошти, то не потрібно нічого купляти. Відкрийте шафу, огляньте всі свої речі та придумайте із них незабутній образ.

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4. Обережніше із новорічними прикрасами

Зараз вони просто на кожному кроці. Іграшки, гірлянди, набори кульок, дзвіночки – все хочеться придбати. Підійдіть до цього розважливо. Огляньте прикраси, які вже маєте. Чи вистачить їх на новорічний декор дому?

Якщо всього достатньо, то навіщо купляти додаткові елементи, які ми й так використовуємо лише під час зимових свят. І не витрачайте кошти на феєрверки. Від них більше шкоди, ніж користі.

У вас вдома достатньо новорічних прикрас? / Фото Pixabay

5. Не робіть важливі покупки перед Новим роком

Зараз усі магазини сяють та блистять. Вони просто "кишать" від знижок – 60%, 80% і навіть 90%. Все так і спонукає зайти всередину та щось купити.

Спробуйте абстрагуватися від цього. Складіть список речей, які вам зараз потрібні, і дотримуйтеся його. Не йдіть одразу за знижками. Часто ціни на товари перед святами піднімають, а потім дають сенсанційні -70%. Є ризик купити непотрібну річ, яку потім викинете в смітник.