"Сюрприз": 15 жутких вещей, которые люди нашли после переезда в новый дом

Жуткие куклы, непонятные надписи, и просто странные "сюрпризы" – владельцы этих квартир и особняков уж точно пожалели, что захотели там поселиться. Никому не пожелаешь найти такие находки после переезда.

Интересно было бы узнать историю этих вещей. Но владельцы сами не понимают, откуда они там взялись. Возможно, это просто неудачный розыгрыш от предыдущих жильцов... Вопросов много, а ответов нет.

Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"

Лицо куклы в стене. Прекрасно!

Фото твітер missjellinsky

Какой "приятный" сюрприз

Фото reddit jkmayne

Надпись на стене "Я под кроватью"

Фото reddit taymhaston

Находка в подвале

Фото reddit socksandpants

Это не мистика, но настоящий кошмар!

Фото reddit Colombianthunder

Жутко...

Фото reddit CarolOHYEAH

"Переехал в новый дом и нашел это в морозилке"

Фото reddit DimmuBorgir

Надпись на плите "Жена"

Фото reddit Borovy3488

Не самый приятный "сюрприз"

Фото reddit WonderLemming

Что ни говорите, а забавный розыгрыш

Фото imgur AlcosaurusRex

Надо. Просто. Бежать

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit crimson_irises713

Надпись на фото "Видишь ли ты его?"

Фото reddit AceFloresX

Ой...

Фото reddit spwhalenjr13

Только не это!

Фото reddit mostly_grapes

"Нашел тайную комнату в моем новом доме. Там сейф, портфель с деньгами из разных стран, драгоценности, несколько кассет и записка с текстом "Берегись"

Фото imgur