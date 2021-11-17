"Сюрприз": 15 жутких вещей, которые люди нашли после переезда в новый дом
Источник:Bored Panda
Жуткие куклы, непонятные надписи, и просто странные "сюрпризы" – владельцы этих квартир и особняков уж точно пожалели, что захотели там поселиться. Никому не пожелаешь найти такие находки после переезда.
Интересно было бы узнать историю этих вещей. Но владельцы сами не понимают, откуда они там взялись. Возможно, это просто неудачный розыгрыш от предыдущих жильцов... Вопросов много, а ответов нет.
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Лицо куклы в стене. Прекрасно!
Фото твітер missjellinsky
Какой "приятный" сюрприз
Фото reddit jkmayne
Надпись на стене "Я под кроватью"
Фото reddit taymhaston
Находка в подвале
Фото reddit socksandpants
Это не мистика, но настоящий кошмар!
Фото reddit Colombianthunder
Жутко...
Фото reddit CarolOHYEAH
"Переехал в новый дом и нашел это в морозилке"
Фото reddit DimmuBorgir
Надпись на плите "Жена"
Фото reddit Borovy3488
Не самый приятный "сюрприз"
Фото reddit WonderLemming
Что ни говорите, а забавный розыгрыш
Фото imgur AlcosaurusRexДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Надо. Просто. Бежать
Фото reddit crimson_irises713
Надпись на фото "Видишь ли ты его?"
Фото reddit AceFloresX
Ой...
Фото reddit spwhalenjr13
Только не это!
Фото reddit mostly_grapes
"Нашел тайную комнату в моем новом доме. Там сейф, портфель с деньгами из разных стран, драгоценности, несколько кассет и записка с текстом "Берегись"
Фото imgur