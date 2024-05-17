Популярная блогер получила необычный букет и попала в скандал: вместо цветов там были деньги

Известная канадская блогер и стример Pokimane получила на свой день рождения оригинальный букет с деньгами, но не все подписчики девушки оценили это.

Что не понравилось комментаторам в подарке девушки и как выглядел ее необычный букет, рассказываем далее.

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Как блогер попала в скандал из-за букета

Известная 28-летняя канадская блогер и стример Pokimane, которую в реальной жизни зовут Иман Анис, ведет прямые трансляции, а также делится новостями в своих социальных сетях. Видео с ее участием часто собирают миллионы просмотров.

Девушка недавно отпраздновала свой день рождения и показала в тикток необычный букет, что получила в подарок. Вместо цветов в нем были деньги.

Угадайте, кто получил это на день рождения, лол,

– подписала она свой ролик.

Как выглядел букет девушки: смотрите видео

Хотя многим зрителям понравился необычный подарок и они разделили пожелания по случаю дня рождения, некоторые фанаты выразили неодобрение тем, что блогер демонстрирует деньги. Они раскритиковали стримера, обвинив ее в том, что она выставляет напоказ свое богатство.

"Очень утомительно видеть, как много знаменитостей, стримеров так оторваны от реальности", "У меня никогда не было цветов... особенно денежных", "Наверное, не очень разумно загружать это, когда люди блокируют и отменяют знаменитостей... Не хотелось бы, чтобы весь мир заблокировал и вас", – написали они.

Блогер ответила на критику своего видео, сказав, что понимает их чувства и что она "надеется, что люди осознают, что это была шутка".