Сказочный цвет: девушка удивила миллионы людей своими глазами

19-летняя американка покорила миллионы людей в тиктоке благодаря своей необычной внешности. Многие сначала не верят, что у девушки реально фиолетовый цвет глаз. Но это правда!

В Маккензи Стронг еще с рождения обнаружили альбинизм типа 1А. Это заболевание, которое влияет на цвет кожи волос и глаз. Кроме того, у людей с такой особенностью обычно снижена острота зрения, повышен риск повредить кожу от солнечных лучей, светобоязнь и т.д.

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Девушка очень быстро "покорила" тикток

Сейчас за страницей Маккензи в тиктоке следят более 405 тысяч человек, а ее видео частенько набирают десятки и сотни тысяч просмотров. Она не ожидала, что способна удивить людей своей внешностью. Девушка просто зарегистрировалась в соцсети, потому что там сидели ее друзья.

У девушки фиолетовый цвет глаз, хотя некоторые подписчики считают, что это фильтр / Скриншот тикток kenzi.strong

"Первое видео я сделала в июле 2019 ради шутки… И оно сразу же набрало 2 тысячи лайков. Я была шокирована, ведь видео должны были увидеть только мои знакомые. Дальше записала еще два ролика, и там уже было по 20 тысяч лайков. Я удивилась еще больше, потому что просто шутила о своей болезни. Я всегда так делаю", – рассказала девушка.

Вот одно из самых популярных видео на странице Маккензи. Тут почти 13 миллионов просмотров

Девушка старается не обращать внимание на агрессивных "троллей", которые издеваются с ее внешности. Но иногда она им отвечает. Значительно чаще пользователи тиктока поддерживают Маккензи, а многие благодарны, что девушка рассказывает об такой особенности своего тела.

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