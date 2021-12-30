Следует знать: отвечаем на 6 популярных вопросов о вине

Если вы хотите подробнее углубиться в мир вина, но не знаете, с чего начать, ничего страшного! Вот 6 вопросов, ответы на которые должны знать все люди, желающие развивать свой винный вкус.

Поверьте, все не так сложно, как кажется. Конечно, после прочтения нескольких тематических материалов и дегустирования двух-трех вин вы не сможете сразу стать профессиональным сомелье или экспертом в этой теме. Но понемногу начнете в нее углубляться. Дальше – длинная дорога, но определенно очень интересная!

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Перед вами ответы на 6 популярных вопросов о вине.

Стоит ли сразу покупать дорогое вино?

В этом деле лучше не спешить! Можно купить даже самую дорогую бутылку в винном магазине, но сомнительно, что она принесет вам много удовольствия. Для начала лучше всего обратить внимание на более простые (базовые) вина. Так вы сможете натренировать вкус и поймете, куда вам следует двигаться дальше.

Представьте такую ситуацию: вы потратили значительные деньги на бутылку вина, но не понимаете, чем оно настолько особенно, потому что еще не разбираетесь во всех тонкостях. После такого разочарования велика вероятность, что вы просто забудете об этом хобби.

С каких вин следует начинать?

Прежде всего, стоит ориентироваться на основные сорта винограда, из которых делают вино, и регионы, из которых оно происходит. Среди белых вин обратите внимание на Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан. Красные – Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пино Нуар и т.д.

Зачем обращать внимание на регион, где сделали вино?

Вино из одного и того же сорта винограда будет отличаться в зависимости от региона, где его вырастили. Здесь есть одно базовое правило: чем севернее расположен регион – тем более кислотным и менее алкогольным будет вино. А чем теплее регион – тем больше в вине будет алкоголя и меньше кислотности.

Вино из одного и того же сорта винограда будет отличаться в зависимости от регионов / Фото Unsplash

Как начать ощущать все ароматы в вине?

Секрета здесь никакого нет. Нужно много тренироваться. Вы же не сможете накачать большие мышцы после двух тренировок в спортзале. С вином все то же самое: нужно больше его пробовать, вдыхая аромат. Сделали это – тогда сконцентрируйтесь на ощущениях; попытайтесь понять, что вы в этот момент чувствуете. И, конечно, уважайте свои рецепторы! К примеру, курение на них крайне негативно влияет.

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Главная задача – научиться чувствовать, как себя проявляют основные сорта в разных регионах. Получите базовые знания – тогда можно двигаться дальше к чему-то более необычному.

Можно ли пить вино со льдом?

Конечно, вы можете делать с вином все что угодно. Но в таком случае впечатления от него могут безнадежно испортиться.

Если добавить в бокал вина несколько кубиков льда, то его температура начнет резко снижаться. Как результат – аромат изменится, вкус станет менее насыщенным. Через какое-то время это будет вино, разбавленное водой. Лучше этого не делать.

Как охлаждать и при какой температуре подавать вина?

Оптимальная температура подачи белых вин – от 8 до 13 °C, красных – 16-17 °C, игристых – 6-8 °C (за исключением винтажного шампанского – его советуют подавать менее охлажденным). Это – базовые условия, существуют другие нюансы температуры подачи, учитывающие определенные признаки разных вин, но на начальном этапе этой информации вам будет достаточно.

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Как охлаждать вино? Ни в коем случае – не в морозилке. Быстрое охлаждение никому никогда не шло на пользу, в том числе и вину. К тому же положить туда бутылку и забыть о ней – это очень досадная история! Идеально, если у вас есть винный шкаф, поддерживающий постоянную температуру где-то на уровне 10-13 °C. Но если такой возможности нет, то имейте терпение и охлаждайте ваши вина в обычном холодильнике. Главное – проверить температуру перед тем, как нальете его в бокалы, слишком охлажденное вино просто не “раскроется”, и вы не сможете насладиться его ароматом.