Слишком много просьб: сестра подставила невесту перед свадьбой

Американка отказалась быть дружкой у своей сестры незадолго до свадьбы. Невеста поставила настолько жесткие условия, что она просто не имела другого выбора.

Девушка поделилась историей с пользователями развлекательного ресурса Reddit. Люди ее полностью поддержали.

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Сестра долго терпела, но в конце концов не выдержала

Обычно невеста выбирает платья своим подружкам, а они покупают его за свои деньги. Так случилось и в этой истории. Молодая хотела, чтобы сестра приобрела платье светло-оранжевого и розового цвета. Она не была в восторге от этого, особенно цены. Платье стоило 150 долларов, что, по ее мнению, слишком много для вещи, которую она наденет только раз в жизни.

Авторша объяснила, что у нее много татуировок по всему телу, а также волосы каштанового цвета с небольшими полосками розового. Это тоже не понравилось молодой.

Невеста требует, что я скрыла татуировку косметикой для тела, потому что она не хочет, чтобы я была с розовыми волосами и тату на свадебных фотографиях. Ведь в таком случае люди будут якобы больше обращать внимание на мой "сумасшедший стиль", чем на молодоженов, – вспоминает авторша

Невеста просила скрыть татуировку и покрасить волосы / Фото Unsplash

Сестра отказалась быть подружкой

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Девушка не согласилась ни на одну из просьб, после чего сестры поссорились. Интересно, что вся семья поддержала невесту в этой ситуации. Впоследствии авторша довольно жестко ответила сестре, почему не собирается менять себя ради праздника.

Твоя свадьба не столь важна для меня, что я взяла и поменяла свой вид. Ты или воспринимаешь меня такой, или нет. Не жди, что я изменюсь, потому что ты боишься, что не сможешь организовать шикарную свадьбу из-за меня, – ответила девушка.

Пользователи Reddit считают, что авторша совершенно правильно поступила. Ведь требования невесты – просто чрезмерные.