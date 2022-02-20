Словно из сказки: парень плетет удивительные косы, которые вас поразят

20 февраля 2022 , 11:11
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Источник:

инстаграм artistic.aestheticss

22-летний американец Алехандро Лопес – талантливый парень, который плетет настолько роскошные косы, что просто нет слов. Только взгляните на его уникальные работы!

Алехандро постоянно экспериментирует со стилями, узорами и цветами. Он доказывает, что плетение косы – это настоящее искусство! Сейчас за его творчеством следят более 50 тысяч подписчиков в инстаграме.

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Фото инстаграм artistic.aestheticss

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Фото инстаграм artistic.aestheticss

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Фото инстаграм artistic.aestheticss

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Фото инстаграм artistic.aestheticss

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Фото инстаграм artistic.aestheticss

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Фото инстаграм artistic.aestheticss

№7

Фото инстаграм artistic.aestheticss

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Фото инстаграм artistic.aestheticss

№9

Фото инстаграм artistic.aestheticss

№10

Фото инстаграм artistic.aestheticss

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Фото инстаграм artistic.aestheticss

 

 

Автор: Петро Синєокий