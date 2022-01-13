Смеялись все: 10 людей, которые забавно разыграли сотрудников на работе
13 января 2022 , 19:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Что ни говори, а с позитивным коллективом и работа идет гораздо легче и продуктивнее. Если у коллег хорошее чувство юмора, то в офисе никогда не будет скучно.
Обязательно посмотрите на забавные проделки этих мужчин и женщин на своих работах, которые точно поднимут вам настроение. Где хорошая атмосфера – там всегда хочется работать!
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