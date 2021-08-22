Они точно не пожалели, что пошли на такую авантюру. Вы давно хотели поэкспериментировать со своими волосами, но сомневались, стоит ли это делать? Вот фотографии, которые убедят вас, что время пришло. Поехали!

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Как вам такая короткая прическа?

Фото инстаграм hairbykysa

Какой крутой цвет!

Фото инстаграм samiskinnerhair

Просто вау!

Фото инстаграм isthatpat

Девушка интересно сочетает разные цвета

Фото инстаграм samiskinnerhair

Как роскошно!

Фото инстаграм annabiancahair

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Сказочная леди!

Фото инстаграм realericvaughn

Девушке очень идут светлые волосы

Фото инстаграм maayanbirnstein

А почему бы и нет? Ярко!

Фото инстаграм realericvaughn

Кудри – это всегда прекрасно!

Фото инстаграм seabrapaullo

Замечательные перемены!

Фото инстаграм paintitblonde