Они точно не пожалели, что пошли на такую авантюру. Вы давно хотели поэкспериментировать со своими волосами, но сомневались, стоит ли это делать? Вот фотографии, которые убедят вас, что время пришло. Поехали!
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Как вам такая короткая прическа?
Фото инстаграм hairbykysa
Какой крутой цвет!
Фото инстаграм samiskinnerhair
Просто вау!
Фото инстаграм isthatpat
Девушка интересно сочетает разные цвета
Фото инстаграм samiskinnerhair
Как роскошно!
Фото инстаграм annabiancahair
Сказочная леди!
Фото инстаграм realericvaughn
Девушке очень идут светлые волосы
Фото инстаграм maayanbirnstein
А почему бы и нет? Ярко!
Фото инстаграм realericvaughn
Кудри – это всегда прекрасно!
Фото инстаграм seabrapaullo
Замечательные перемены!
Фото инстаграм paintitblonde