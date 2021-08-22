Вони точно не пошкодували, що пішли на таку авантюру. Ви давно хотіли поекспериментувати зі своїм волоссям, але сумнівалися, чи варто це робити? Ось фотографії, які переконають вас, що час настав. Поїхали!
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Як вам така коротка зачіска?
Фото інстаграм hairbykysa
Який крутий колір!
Фото інстаграм samiskinnerhair
Просто вау!
Фото інстаграм isthatpat
Дівчина цікаво поєднала різні кольори
Фото інстаграм samiskinnerhair
Як розкішно!
Фото інстаграм annabiancahair
Казкова леді!
Фото інстаграм realericvaughn
Дівчині дуже личить світле волосся
Фото інстаграм maayanbirnstein
А чому б і ні? Яскравий колір!
Фото інстаграм realericvaughn
Кучері – це завжди прекрасно!
Фото інстаграм seabrapaullo
Чудові зміни!
Фото інстаграм paintitblonde