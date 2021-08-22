Смело и нестандартно: 10 женщин, которые кардинально поменяли свою прическу
Источник:Reddit
Вот это да! Героини нашей подборки выбросили из головы все переживания и решительно изменили свою прическу. И вы знаете... Результат получился просто удивительным!
Они точно не пожалели, что пошли на такую авантюру. Вы давно хотели поэкспериментировать со своими волосами, но сомневались, стоит ли это делать? Вот фотографии, которые убедят вас, что время пришло. Поехали!
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Как вам такая короткая прическа?
Фото инстаграм hairbykysa
Какой крутой цвет!
Фото инстаграм samiskinnerhair
Просто вау!
Фото инстаграм isthatpat
Девушка интересно сочетает разные цвета
Фото инстаграм samiskinnerhair
Как роскошно!
Фото инстаграм annabiancahairДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Сказочная леди!
Фото инстаграм realericvaughn
Девушке очень идут светлые волосы
Фото инстаграм maayanbirnstein
А почему бы и нет? Ярко!
Фото инстаграм realericvaughn
Кудри – это всегда прекрасно!
Фото инстаграм seabrapaullo
Замечательные перемены!
Фото инстаграм paintitblonde