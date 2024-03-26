Фигура изменилась до неузнаваемости: девушка похудела на 28 килограммов и поделилась своей историей

София Эшмор до неузнаваемости изменила свою внешность, похудев на 28 килограммов. Достичь такого результата девушке удалось всего за 9 месяцев.

Секрет ее похудения максимально простой – спорт и сбалансированное питание. Однако успех зависел не только от этого, но и от переосмысления отношения к рациону. Девушка отмечает, что не надо себя во всем ограничивать, ведь еда – не враг.

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София поделилась, как ей удалось достичь результата

София имела лишние килограммы после приема таблеток, поэтому решила изменить свою жизнь и похудеть. Она занималась спортом, сбалансировано питалась и, в целом, переосмыслила свое отношение к еде. За 9 месяцев кропотливой работы ей удалось похудеть на 28 килограммов.

Она в сети рассказала, что важным этапом похудения также является и отношение к еде. Один из главных советов, который дает София, это – не заедать стресс. Она объяснила, что многие люди находят отраду в еде, когда стрессуют или имеют плохое настроение. В такие моменты мозг посылает организму сигналы, которые вырабатывают гормоны голода, поэтому важно уметь контролировать себя. Из этого следует второй совет блогера – есть необходимо медленно и сконцентрировано.

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София отмечает, что потеря веса – это не только физический аспект, но и психологический. По ее словам, необходимо понимать, что пища – это топливо, которое необходимо организму для функционирования. Поэтому важно развивать самоконтроль, чтобы избегать перееданий. Чтобы не чувствовать голода в течение дня, рацион должен быть сбалансированным.

Как изменилась девушка после похудения: смотрите видео

Дефицит калорий София совмещала с регулярными занятиями спорта. Именно такой режим помог ей похудеть на 28 килограммов. Кроме того, она отмечает, что не нужно считать пищу "врагом". Девушка рассказала, что во время похудения не придерживалась жестких диет и иногда позволяла себе употреблять фастфуд или сладости, но немного.