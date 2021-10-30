Как сохранить черную одежду как можно дольше: 4 эффективных совета

Черные вещи выглядят очень стильно, однако они меняются со временем едва ли не больше всего. Как предотвратить выцветание и повреждение черной ткани и наслаждаться любимой одеждой – читайте в материале.

Эксперты поделились несколькими советами, как сохранить черные вещи в вашем гардеробе.

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Стирайте вещи меньше и осторожно

По словам Салли Хьюз, основательницы моющих средств Kair, черную одежду надо "как можно меньше беспокоить". Эксперт рекомендует выворачивать одежду наизнанку и стирать в щадящем режиме с холодной водой и жидким гелем для стирки.

Также Хьюз советует не сушить черную одежду в стиральной машинке – из-за этого цвет вещей может побледнеть. Это происходит из-за того, что краситель вымывается из волокон одежды, особенно натуральной.

Различные типы волокон по-разному взаимодействуют с водой,

– объясняет Ребекка Ван Амбер, исследователь текстиля Мельбурнского университета.

Ван Амбер рекомендует меньше стирать одежду в машинке – трение и вода приводят к тому, что краситель выходит из одежды.



Эксперты рекомендуют стирать черную одежду в машинке меньше / Фото Shutterstock

Модельер Бьянка Спендер вообще предлагает точечную очистку одежды, чтобы сохранить глубину цвета. Она советует предварительно обработать проблемные зоны, например, места, где есть следы от дезодоранта. Альтернативой стирке может стать спрей для ткани, который освежит вещь.

Меньше солнца и влаги

Ван Амбер утверждает, что сушка черной одежды на солнце – плохая идея.

Свет является самым мощным агентом выцветания для одежды. Если вы хотите, чтобы ваши цвета оставались яркими, не вешайте вещи на улицу под прямыми солнечными лучами,

– отметила эксперт.

Бьянка Спендер добавляет, что не стоит оставлять темные вещи во влажных помещениях, а хранить их в проветриваемом пространстве, защищенном от сырости и моли. Чтобы защитить вещи от насекомых, модельер советует использовать лаванду – натуральный продукт отгоняет моль и поможет сохранить вещи в порядке.



Не стоит сушить черную одежду под прямым солнечным воздухом / Фото Unsplash

Осторожнее с макияжем

Для специальной одежды, такой как шелковые вечерние платья, Спендер рекомендует надевать специальный шарф для макияжа, чтобы предотвратить появление следов на черных вещах.

Эксперт отмечает, если следы все же появились, то их можно удалить, потерев ткань саму о себя.

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Новая жизнь усталой одежды

Если спасти черные вещи уже не удается, Ван Амбер предлагает перекрасить их. Сделать это можно дома с помощью красителей для одежды.

Что надо знать о покраске вещей Черные вещи можно лишь "обновить" – перекрасить в черный цвет. Натуральные ткани (хлопок, лен, шелк) лучше воспринимают красители, чем синтетические волокна (нейлон или полиэстер). Во время окрашивания обязательно надо надеть перчатки. Кроме того, делать обновление вещей нужно в пластиковой таре, чтобы случайно не покрасить свою ванну.

Эксперт рассказала, что вещи надо намочить перед покраской, а также постоянно помешивать. Если не поддерживать движение воды с красителем, есть риск получить "полосатую" вещь, которую придется перекрашивать или вообще выбросить.



Одежду надо помешивать, чтобы краска равномерно легла на ткань / Фото iStock