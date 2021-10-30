Як зберегти чорний одяг якнайдовше: 4 ефективні поради

Чорні речі виглядають дуже стильно, проте вони змінюються з часом чи не найбільше. Як запобігти вицвітанню та пошкодженню чорної тканини та насолоджуватися улюбленим одягом – читайте у матеріалі.

Експертки поділилися кількома порадами, як зберегти чорні речі у вашому гардеробі.

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Періть речі менше та обережно

За словами Саллі Г’юз, засновниці мийних засобів Kair, чорний одяг треба "якомога менше хвилювати". Експертка рекомендує вивертати одяг навиворіт та прати в щадному режимі – з холодною водою та рідким гелем для прання.

Також Г’юз радить не сушити чорний одяг у пральній машинці – через це колір речей може збліднути. Це відбувається через те, що барвник вимивається з волокон одягу, особливо натурального.

Різні типи волокон по-різному взаємодіють з водою,

– пояснює Ребекка Ван Амбер, науковиця з текстилю Мельбурнського університету.

Ван Амбер рекомендує менше прати одяг у машинці – тертя та вода призводять до того, що барвник виходить з одягу.

Експертки рекомендують прати чорний одяг у машинці менше / Фото Shutterstock

Модельєрка Б’янка Спендер взагалі пропонує точкове очищення одягу, щоб зберегти глибину кольору. Вона радить попередньо обробити проблемні зони, наприклад, місця, де є сліди від дезодоранту. Альтернативою прання може стати спрей для тканини, який освіжить річ.

Менше сонця та вологи

Ван Амбер стверджує, що сушіння чорного одягу на сонці – погана ідея.

Світло є найпотужнішим агентом вицвітання для одягу. Якщо ви хочете, щоб ваші кольори залишалися яскравими, не вішайте речі на вулицю під прямими сонячними променями,

– зазначила експертка.

Б’янка Спендер додає, що не варто лишати темні речі у вологих приміщеннях, а зберігати їх у провітрюваному просторі, захищеному від вогкості та молі. Щоб захистити речі від комах, модельєрка радить використовувати лаванду – натуральний продукт відгонить міль та допоможе лишити речі в порядку.

Не варто сушити чорний одяг під прямим сонячним повітрям / Фото Unsplash

Обережніше з макіяжем

Для спеціального одягу, такого як шовкові вечірні сукні, Спендер рекомендує надягати спеціальний шарф для макіяжу, щоб запобігти появі слідів на чорних речах.

Експертка зазначає, якщо сліди все ж таки з’явились, то їх можна видалити, потерши тканину саму об себе.

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Нове життя втомленому одягу

Якщо врятувати чорні речі вже не вдається, Ван Амбер пропонує перефарбувати їх. Зробити це можна вдома за допомогою барвників для одягу.

Що треба знати про фарбування речей Чорні речі можна лише "оновити" – перефарбувати в чорний колір. Натуральні тканини (бавовна, льон, шовк) краще сприймають барвники, аніж синтетичні волокна (нейлон чи поліестер). Під час фарбування обов’язково треба надягти рукавички. Окрім того, робити оновлення речей треба робити у пластиковій тарі, щоб випадково не пофарбувати свою ванну.

Експертка розповіла, що речі треба намочити перед фарбуванням, а також постійно помішувати. Якщо не підтримувати рух води з барвником, є ризик отримати "смугасту" річ, яку доведеться перефарбовувати чи взагалі викинути.

Одяг треба помішувати, щоб фарба рівномірно лягла на тканину / Фото iStock