Сомнительная идея: парень сделал предложение в очень странном месте

Британка осталась расстроенной после неоднозначного предложения от любимого. Он выбрал явно не самое лучшее место для этого особенного момента.

Организовать романтическое предложение не всегда легко. У партнеров часто бывают разные взгляды на этот особый момент, поэтому лучше тщательно прислушиваться к любимой, чтобы сделать все идеально. В случае с девушкой, анонимно рассказавшей свою историю пользователям ресурса Netmums, все случилось совсем по-другому.

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Парень сделал все очень обыденно

Пара уехала закупиться продуктами в популярной в Британии сети супермаркетов Asda. В этот момент парень решил, что наступил идеальный момент для предложения. Он быстро опустился на колено и вытащил колечко прямо посреди супермаркета.

Судя по всему, женщина согласилась стать его супругой. Но у нее остался неприятное "послевкусие". По ее мнению, можно было сделать все гораздо оригинальнее. Ведь супермаркет – вообще не место для романтического предложения.

Мой парень недавно сделал мне предложение в супермаркете. Но почему там? Не слишком ли резко я реагирую? Я люблю его, но очень разочарована, что он не приложил хоть немного усилий, чтобы сделать это более особенно, – написала девушка.

Парень сделал предложение в супермаркете / Фото Unsplash

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Пользователи форума по большей мере положительно отреагировали на историю девушки. Люди убеждены, что главное – не локация, а сама любовь к человеку:

По крайней мере, он любит вас настолько, что сделал предложение. Неважно, где вы тогда находились.

Поздравляю! Из своего опыта скажу, что важно не место или огромное колечко; а то, насколько настояща ваша любовь…

Я думаю, что это круто. Многие ребята не понимают, как это делать. Пожалуй, он чувствовал себя комфортно в супермаркете… Теперь каждый раз, когда вы будете его отправлять туда за продуктами, он будет вспоминать тот особый день, когда сделал вам предложение.​

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