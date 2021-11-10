Сотни километров ради искусства: велосипедист рисует картинки с помощью GPS-маршрута

06:20

Велолюбители со всего мира создают картинки из маршрутов с помощью специальной программы. Австралиец Пит Стоукс тоже стал частью этого сообщества – он регулярно публикует результаты своего труда в инстаграме, удивляя детальными и оригинальными рисунками.