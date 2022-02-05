Как совместить сыр и вино: изысканные тандемы для настоящих гурманов
Источник:Инстаграмма Vitis.academy
Вино способно дополнить атмосферу каждого события и подчеркнуть вкус любого блюда. Главное – уметь правильно подобрать подходящую пару для ужина.
Однажды Людовик XVI во время путешествия остановился в Варене, где его угощали хлебом, сыром Бри и красным сухим вином. Королю Франции настолько понравился этот вкусовой тандем, что впоследствии он стал популярным во всем мире. Поэтому редакция Life24 решила также удивить невероятными вкусовыми сочетаниями и собрала лучшие творожные пары от сомелье.
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Как умело соединить сыр и вино
Если вы планируете украсить праздничный стол творожным плато, важно подобрать для этой закуски правильную пару вина. Чтобы выбрать достойный тандем, следует соблюдать эти 4 правила.
- Искать винную пару для сыра стоит в том же регионе, откуда он происходит – этим правилом пользуются все гурманы уже многие столетия.
- Сыры лучше подавать в тандеме с белыми винами, ведь у них нет танинов, которые в сочетании с молочным продуктом могут давать горечь.
- Для молодых сыров выбирайте молодые вина с хорошей кислотностью, а более выдержанные требуют более серьезную и "старшую" пара.
- Достойному сыру нужно подыскать достойного конкурента. Если один представитель изысканной пари будет слишком нежным, в тандеме с крепким партнером он может потерять свои вкусовые качества. Чем более интенсивный сыр, тем более мощными в аромате должны быть вина.
Как выбрать творожную пару к вину / Фото Unsplash
Делимся подборкой лучших пар, которые легко украсят праздничный стол и атмосферу.
- Пино Нуар — Грюйер;
- Божоле – ярлсберг;
- Игра Нуар - аккаунт;
- Цвайгельт – эмменталь;
- Выдержанный Портвейн – синий стилтон;
- Олоросо – торта дель кассара;
- Сотерн - Рокфорт;
- Шампанское – бри;
- Шардоне – Камамбер;
- Кофе – делис де бургонь;
- Креман – эпуасс;
- Москат д’Асти – горгонзола;
- Гевюрцтраминер — мюнстер или э дам ;
- Просекко – азиаго;
- Темпранильо – идиасабаль;
- Риоха – манчего;
- Гарнача - саморано;
- Менсия – ронкаль;
- Каберне Совиньон – выдержанный чеддер;
- Карменер – копченый гауда;
- Монтепульчано или Санджовезе — Пармиджано Реджано;
- Неро д'Авола - азиаго;
- Прованс Розе – хаварты;
- Пино Нуар розовое – фонтина;
- Санджовезе розовое – моцарелла;
- Росадо – рикотта;
- Рислинг или Сильванер – раклетт;
- Новозеландский Совиньон Блан - Чеддер Мягкий;
- Кьянти Классико – пекорино тоскано;
- Брунелло ди Монтальчино — грана падано;
- Верментино – цветок сардины;
- Шираз — это гауда;
- Монастрелл – томме;
- Блауфранкиш – аббатство Беллок.