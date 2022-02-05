Как совместить сыр и вино: изысканные тандемы для настоящих гурманов

5 февраля 2022 , 13:44
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Инстаграмма Vitis.academy

Вино способно дополнить атмосферу каждого события и подчеркнуть вкус любого блюда. Главное – уметь правильно подобрать подходящую пару для ужина.

Однажды Людовик XVI во время путешествия остановился в Варене, где его угощали хлебом, сыром Бри и красным сухим вином. Королю Франции настолько понравился этот вкусовой тандем, что впоследствии он стал популярным во всем мире. Поэтому редакция Life24 решила также удивить невероятными вкусовыми сочетаниями и собрала лучшие творожные пары от сомелье.

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Как умело соединить сыр и вино

Если вы планируете украсить праздничный стол творожным плато, важно подобрать для этой закуски правильную пару вина. Чтобы выбрать достойный тандем, следует соблюдать эти 4 правила.

  1. Искать винную пару для сыра стоит в том же регионе, откуда он происходит – этим правилом пользуются все гурманы уже многие столетия.
  2. Сыры лучше подавать в тандеме с белыми винами, ведь у них нет танинов, которые в сочетании с молочным продуктом могут давать горечь.
  3. Для молодых сыров выбирайте молодые вина с хорошей кислотностью, а более выдержанные требуют более серьезную и "старшую" пара.
  4. Достойному сыру нужно подыскать достойного конкурента. Если один представитель изысканной пари будет слишком нежным, в тандеме с крепким партнером он может потерять свои вкусовые качества. Чем более интенсивный сыр, тем более мощными в аромате должны быть вина.
Важно! Перед подачей сыр нужно заранее вытащить из холодильника, чтобы его аромат лучше раскрылся.


Как выбрать творожную пару к вину / Фото Unsplash

Делимся подборкой лучших пар, которые легко украсят праздничный стол и атмосферу.

  • Пино Нуар — Грюйер;
  • Божоле – ярлсберг;
  • Игра Нуар - аккаунт;
  • Цвайгельт – эмменталь;
  • Выдержанный Портвейн – синий стилтон;
  • Олоросо – торта дель кассара;
  • Сотерн - Рокфорт;
  • Шампанское – бри;
  • Шардоне – Камамбер;
  • Кофе – делис де бургонь;
  • Креман – эпуасс;
  • Москат д’Асти – горгонзола;
  • Гевюрцтраминер — мюнстер или э дам ;
  • Просекко – азиаго;
  • Темпранильо – идиасабаль;
  • Риоха – манчего;
  • Гарнача - саморано;
  • Менсия – ронкаль;
  • Каберне Совиньон – выдержанный чеддер;
  • Карменер – копченый гауда;
  • Монтепульчано или Санджовезе — Пармиджано Реджано;
  • Неро д'Авола - азиаго;
  • Прованс Розе – хаварты;
  • Пино Нуар розовое – фонтина;
  • Санджовезе розовое – моцарелла;
  • Росадо – рикотта;
  • Рислинг или Сильванер – раклетт;
  • Новозеландский Совиньон Блан - Чеддер Мягкий;
  • Кьянти Классико – пекорино тоскано;
  • Брунелло ди Монтальчино — грана падано;
  • Верментино – цветок сардины;
  • Шираз — это гауда;
  • Монастрелл – томме;
  • Блауфранкиш – аббатство Беллок.
Автор: Ірина Бенцак