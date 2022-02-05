Как совместить сыр и вино: изысканные тандемы для настоящих гурманов

Вино способно дополнить атмосферу каждого события и подчеркнуть вкус любого блюда. Главное – уметь правильно подобрать подходящую пару для ужина.

Однажды Людовик XVI во время путешествия остановился в Варене, где его угощали хлебом, сыром Бри и красным сухим вином. Королю Франции настолько понравился этот вкусовой тандем, что впоследствии он стал популярным во всем мире. Поэтому редакция Life24 решила также удивить невероятными вкусовыми сочетаниями и собрала лучшие творожные пары от сомелье.

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Как умело соединить сыр и вино

Если вы планируете украсить праздничный стол творожным плато, важно подобрать для этой закуски правильную пару вина. Чтобы выбрать достойный тандем, следует соблюдать эти 4 правила.

Искать винную пару для сыра стоит в том же регионе, откуда он происходит – этим правилом пользуются все гурманы уже многие столетия. Сыры лучше подавать в тандеме с белыми винами, ведь у них нет танинов, которые в сочетании с молочным продуктом могут давать горечь. Для молодых сыров выбирайте молодые вина с хорошей кислотностью, а более выдержанные требуют более серьезную и "старшую" пара. Достойному сыру нужно подыскать достойного конкурента. Если один представитель изысканной пари будет слишком нежным, в тандеме с крепким партнером он может потерять свои вкусовые качества. Чем более интенсивный сыр, тем более мощными в аромате должны быть вина.

Важно! Перед подачей сыр нужно заранее вытащить из холодильника, чтобы его



Как выбрать творожную пару к вину / Фото Unsplash

Делимся подборкой лучших пар, которые легко украсят праздничный стол и атмосферу.