Как создать звездную прическу через несколько минут: стилист раскрывает секреты

Иногда не все девушки умеют справиться с волосами, поэтому при первой возможности бегут к стилистам за помощью.

Однако этот парень умеет ухаживать не только за своей стильной укладной, но и создает отличные прически для других. В материале 24 канала рассказываем о звездном стилисте, который поможет быстро и легко создать стильный образ на каждый день.

Интересно Девушки рискнули кардинально изменить прическу: результат удивил всех

Звездный стилист делится советами

Крис Эпплтон поможет вам разнообразить ежедневные прически и внести немного объема в обыденность. Именно он автор конского хвоста Джей Ло и многих других причесок знаменитостей. Известный стилист в своем тиктоке часто раскрывает секреты и делится своими лайфхаками.

Если вы любите собирать волосы в стильный хвост, стилист подскажет, как создать правильный объем. Для этой простой и одновременно стильной прически у Криса Эпплтона есть целых три способа.

@chrisappletonhair Всем нужно попробовать этот лайфхак для волос, он изменит правила игры — отметьте меня в своем дуэте, я хочу c вами, ребята, версия ♬ чертовски хорош - Лиззо

@chrisappletonhair Попробуйте этот лайфхак для волос, чтобы изменить правила игры с хвостиком @kittybluuuu ♬ Солнечный день - Тед Фреско

@chrisappletonhair Попробуйте этот лайфхак для всех, кто хочет, чтобы волосы выглядели гуще, и обновите игру про пони ‍♀️@kittybluuuu ♬ Toxic x Pony - ALTÉGO

Если же вы поклонница собранных причесок, раскрываем секрет более сдержанных укладок на каждый день.

@chrisappletonhair Это идеально подходит для тех, у кого тонкие волосы, которые хотят, чтобы их грязный пучок выглядел втрое лучше фитнеса за несколько минут. ♬ Разговор с Луной - Бруно Марс