Как создать звездную прическу через несколько минут: стилист раскрывает секреты
20 февраля 2022 , 15:25Читати новину українською
Иногда не все девушки умеют справиться с волосами, поэтому при первой возможности бегут к стилистам за помощью.
Однако этот парень умеет ухаживать не только за своей стильной укладной, но и создает отличные прически для других. В материале 24 канала рассказываем о звездном стилисте, который поможет быстро и легко создать стильный образ на каждый день.
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Звездный стилист делится советами
Крис Эпплтон поможет вам разнообразить ежедневные прически и внести немного объема в обыденность. Именно он автор конского хвоста Джей Ло и многих других причесок знаменитостей. Известный стилист в своем тиктоке часто раскрывает секреты и делится своими лайфхаками.
Если вы любите собирать волосы в стильный хвост, стилист подскажет, как создать правильный объем. Для этой простой и одновременно стильной прически у Криса Эпплтона есть целых три способа.
Если же вы поклонница собранных причесок, раскрываем секрет более сдержанных укладок на каждый день.