Как спасти замазанную одежду: 15 нестандартных идей, которые вас удивят
Источник:Reddit
Не обязательно выбрасывать любимый свитер, если вы его замазали или порвали. Все можно спасти! Герои нашей подборки покажут, как это сделать: вы никогда не поверите, что там вообще были дыры или пятна.
Конечно, проще приобрести новую одежду. Но, если не хочется расставаться с любимыми вещами, то этот способ поможет их спасти. Нужно немного воображения, а также – игла и нити.
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"Не знаю, как это удалось, но я спасла свой свитер"
Фото reddit So_That
На месте вышивки были белые пятна
Фото reddit BeeftheDwarf
Была дыра – стал космос
Фото reddit askmeforsoup
"Мои джинсы всегда рвутся на этом месте. Они мне очень нравятся, поэтому я решила их "отремонтировать"
Фото reddit takeko_
Если появилась дырка на левом локте свитера – делай панду!
Фото reddit TheQuilterQueen
Девушка облилась розовым лаком для ногтей. Но она смогла спасти свитер
Фото reddit OrigamiPineapple
"Каждый раз, когда я вымазываю это платье, то использую маркеры для ткани"
Фото reddit SybarIsPersonal
Какой грозный!
Фото reddit two-tons-of-awesome
Красиво!
Фото reddit lnaslzr
Интересно выглядит!
Фото reddit Rebel_stitchesДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
"Я скрыла пятно с помощью цветов"
Фото reddit midwestUCgal
Как вам такое?
Фото reddit Bydanielpearce
"Щенок сделал дырку, но я ее скрыла"
Фото reddit caffekona
Ух ты!
Фото reddit fancy-francy
Оригинально!
Фото reddit maelstrorn