Как спасти замазанную одежду: 15 нестандартных идей, которые вас удивят

16 сентября 2021 , 15:09
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Источник:

Reddit

Не обязательно выбрасывать любимый свитер, если вы его замазали или порвали. Все можно спасти! Герои нашей подборки покажут, как это сделать: вы никогда не поверите, что там вообще были дыры или пятна.

Конечно, проще приобрести новую одежду. Но, если не хочется расставаться с любимыми вещами, то этот способ поможет их спасти. Нужно немного воображения, а также – игла и нити.

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"Не знаю, как это удалось, но я спасла свой свитер"

Фото reddit So_That

На месте вышивки были белые пятна

Фото reddit BeeftheDwarf

Была дыра – стал космос

Фото reddit askmeforsoup

"Мои джинсы всегда рвутся на этом месте. Они мне очень нравятся, поэтому я решила их "отремонтировать"

Фото reddit takeko_

Если появилась дырка на левом локте свитера – делай панду!

Фото reddit TheQuilterQueen

Девушка облилась розовым лаком для ногтей. Но она смогла спасти свитер

Фото reddit OrigamiPineapple

"Каждый раз, когда я вымазываю это платье, то использую маркеры для ткани"

Фото reddit SybarIsPersonal

Какой грозный!

Фото reddit two-tons-of-awesome

Красиво!

Фото reddit lnaslzr

Интересно выглядит!

Фото reddit Rebel_stitches

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"Я скрыла пятно с помощью цветов"

Фото reddit midwestUCgal

Как вам такое?

Фото reddit Bydanielpearce

"Щенок сделал дырку, но я ее скрыла"

Фото reddit caffekona

Ух ты!

Фото reddit fancy-francy

Оригинально!

Фото reddit maelstrorn

 

Автор: Петро Синєокий