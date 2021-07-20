Как спастись от безумной летней жары: 5 действенных способов охладиться
Источник:тикток That Property Guy
Переживать горячие летние дни в помещении без кондиционера – еще то испытание. Пользователь тикток поделился несколькими маленькими хитростями, которые сделают вашу жизнь в жаркое время года значительно комфортнее.
В своем видео тиктокер @thatpropertyguy дает несколько действенных советов, как выжить в эту жару, а сотни пользователей благодарят его за это. Видео уже набрало более 3,2 миллиона просмотров, поэтому попробуйте и вы проверить эти способы охладиться.
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1. Закрыть окна
Как бы не хотелось впустить немного свежего воздуха в помещение, не ведитесь на это. Лучше закрыть окна и завесить шторами или жалюзями, чтобы в комнату попадало меньше солнца и горячего воздуха.
Если же вам все же необходимо открыть окно, то сделайте это и в другой комнате, чтобы создать сквозняк и дать пройти потоку воздуха.
2. Сделать кондиционер
Тиктокер советует сделать домашнюю версию кондиционера:
- набрать миски с водой и льдом
- расставить их по всему дому
- для лучшего эффекта – поставить перед вентилятором
Попробуйте сделать кондиционер в домашних условиях / Фото тикток That Property Guy
3. Заморозить постель
Из-за жары ночью может быть трудно уснуть, да и просыпаться мокрым – не лучшее начало дня. Поэтому попробуйте перед сном снять всю постель, поставить в пакет и охладить в морозильной камере. Когда вы ляжете спать на такую постель, скажете себе "спасибо".Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO
4. Заменить лампочки
Тиктокер советует не полениться и заменить галогенные лампочки в квартире на светодиодные. Последние выделяют гораздо меньше тепла, поэтому и помещение будет нагреваться меньше.
5. Отложить технику
Не смотрите сейчас телевизор и не работаете за компьютером? Лучше выключить всю эту технику, ведь она сильно нагревает воздух в комнате.
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Пользователи по достоинству оценили изобретательность мужчины:
- "Это гениально. У меня ковид, и сейчас у нас +28, поэтому это то, что мне нужно"
- "Я попробовала – и это действительно работает, чувствуется разница"
- "Герой, который нам всем нужен"
Полное видео можно посмотреть здесь: