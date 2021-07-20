Как спастись от безумной летней жары: 5 действенных способов охладиться

20 июля 2021 , 11:13
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Источник:

тикток That Property Guy

Переживать горячие летние дни в помещении без кондиционера – еще то испытание. Пользователь тикток поделился несколькими маленькими хитростями, которые сделают вашу жизнь в жаркое время года значительно комфортнее.

В своем видео тиктокер @thatpropertyguy дает несколько действенных советов, как выжить в эту жару, а сотни пользователей благодарят его за это. Видео уже набрало более 3,2 миллиона просмотров, поэтому попробуйте и вы проверить эти способы охладиться. 

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1. Закрыть окна

Как бы не хотелось впустить немного свежего воздуха в помещение, не ведитесь на это. Лучше закрыть окна и завесить шторами или жалюзями, чтобы в комнату попадало меньше солнца и горячего воздуха. 

Если же вам все же необходимо открыть окно, то сделайте это и в другой комнате, чтобы создать сквозняк и дать пройти потоку воздуха. 

2. Сделать кондиционер 

Тиктокер советует сделать домашнюю версию кондиционера:

  1. набрать миски с водой и льдом
  2. расставить их по всему дому
  3. для лучшего эффекта – поставить перед вентилятором

Попробуйте сделать кондиционер в домашних условиях / Фото тикток That Property Guy

3. Заморозить постель

Из-за жары ночью может быть трудно уснуть, да и просыпаться мокрым – не лучшее начало дня. Поэтому попробуйте перед сном снять всю постель, поставить в пакет и охладить в морозильной камере. Когда вы ляжете спать на такую ​​постель, скажете себе "спасибо". 

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

4. Заменить лампочки

Тиктокер советует не полениться и заменить галогенные лампочки в квартире на светодиодные. Последние выделяют гораздо меньше тепла, поэтому и помещение будет нагреваться меньше. 

5. Отложить технику

Не смотрите сейчас телевизор и не работаете за компьютером? Лучше выключить всю эту технику, ведь она сильно нагревает воздух в комнате. 

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Пользователи по достоинству оценили изобретательность мужчины: 

  • "Это гениально. У меня ковид, и сейчас у нас +28, поэтому это то, что мне нужно"
  • "Я попробовала – и это действительно работает, чувствуется разница"
  • "Герой, который нам всем нужен"

Полное видео можно посмотреть здесь: 

@thatpropertyguy

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Автор: Ірина Продан