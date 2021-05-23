Внутренняя уверенность позволяет без проблем строить карьеру, браться за собственное дело, выступать на публике, знакомиться с новыми людьми и решать конфликты. Одним словом – незаменимая черта характера. Психолог Виктория Шептиенко поделилась с читателями советами, которые помогут вам "прокачать" свою уверенность.

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Визуализируйте

Для начала, представьте, каким человеком вы хотели бы быть, каким бы вы гордились. При низкой самооценке нам трудно адекватно себя воспринимать. Потому так важно смотреть на себя как бы со стороны, визуализировать себя уверенным человеком, даже если пока вы себя так не чувствуете.

Представляйте, каким человеком вы хотите быть / Фото Pexels

Смотрите страхам в глаза

Ничто так не поднимает нас в собственных глазах, как преодоление внутренних страхов. Пришло время покинуть свою зону комфорта: старайтесь как можно чаще пробовать что-то новое , смотреть в лицо своему страху высоты, выступлений на большую аудиторию, скорости и т.

Если вы каждый день делать что-то, что вас пугает, то будете получать не только хороший опыт, а й уверенность в себе,

– рассказывает Виктория Шептиенко

"100 дней отказов"

Виктория Шептиенко также советует воспользоваться принципом писателя и видеоблоггера Джиа Джианга под названием "100 дней отказов". Он нарочно 100 дней попадал в ситуации, когда другие люди ему отказывали: просил в долг у незнакомого человека, добавки в ресторане и т. д. Это мощный способ, чтобы научиться принимать отказы других людей и не считать себя за это плохим человеком.

Принцип равенства

Все должно быть сбалансированным. И высокая самооценка вовсе не означает, что вы должны относиться к другим, как к людям ниже себя. Помните, что вы ничем не хуже других , а они – ничем не хуже вас.

Не ставьте себя выше других людей / Фото Pexels

Критикуйте внутреннего критика

Как ни печально, обычно наиболее едкие замечания люди получают от самих себя. Если вы очень неуверенный в себе человек, значит ваш внутренний критик слишком активен. Попробуйте так с ним бороться:

Находите возможности поздравить себя, сделать комплимент или вознаградить даже за что-то очень маленькое и незначительное. Как говорил Марк Твен: "Человеку не может быть комфортно без собственного одобрения",

– говорит психолог

Помогайте другим

Помогая другим людям, мы переполняемся положительными эмоциями и чувствуем, что стали для кого-то полезными:

Вместо того, чтобы концентрировать внимание на своей слабости, станьте волонтерами или наставниками, помагайте другим, учите, и вы увидите, как растет ваша уверенность в себе,

– убеждена психолог

Делать добро другим доставляет удовольствие / Фото Pexels

Аффирмации

Чтобы изменить отношение к себе, стоит практиковать аффирмации – позитивные утверждения, которые вдохновляют человека , когда он говорит их сама себе. "Обычно они более эффективны, если говорить их вслух, чтобы вы сами это слышали. А все потому, что мы склонны верить в то, что сами повторяем себе", – говорит эксперт.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Заботьтесь о себе

Как бы трудно не было, но найдите время на здоровый сон, сбалансированное питание и приятные мелочи для себя.

Трудно чувствовать себя хорошо, если вы ненавидите свою внешность или постийно вялые. Заботясь о себе, удовлетворяя собственные потребности, вы будете чувствовать себя уверенными, – отмечает эксперт

Учитесь говорить "нет"