Внутрішня впевненість дозволяє без проблем будувати кар'єру, братись за власну справу, виступати на публіці, знайомитись з новими людьми та вирішувати конфлікти. Одним словом – незамінна риса характеру. Психологиня Вікторія Шептієнко поділилась з читачами порадами, які допоможуть вам "прокачати" свою впевненість.

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Візуалізуйте

Для початку, уявіть, якою людиною ви хотіли б бути, якою б ви пишались. При низькій самооцінці нам важко адекватно себе сприймати. Тому й так важливо дивитись на себе ніби зі сторони, візуалізувати себе впевненою людиною, навіть якщо поки що ви себе так не відчуваєте.

Уявляйте, якою людиною ви хочете бути / Фото Pexels

Дивіться страхам в очі

Ніщо так не піднімає нас в у власних очах, як подолання внутрішніх страхів. Настав час покинути свою зону комфорту: намагайтесь якомога частіше пробувати щось нове, дивитись в лице своєму страху висоти, виступу на велику аудиторію, швидкості тощо.

Якщо ви кожного дня робитимете щось, що вас лякає, то отримуватимете не лише хороший досвід, а й впевненість в собі,

– розповідає Вікторія Шептієнко

"100 днів відмов"

Вікторія Шептієнко також радить скористатись принципом письменника та відеоблогера Джиа Джианга під назвою "100 днів відмов". Він навмисне 100 днів потрапляв у ситуації, коли інші люди йому відмовляли: просив в борг у незнайомої людини, добавки у ресторані тощо. Це потужний спосіб, щоб навчитись приймати відмови інших людей і не вважати себе через це поганою людиною.

Принцип рівності

Усе повинно бути збалансованим. І висока самооцінка зовсім не означає, що ви повинні ставитись до інших, як до нижчих за себе. Пам'ятайте, що ви нічим не гірші за інших, а вони – нічим не гірші за вас.

Не ставте себе вище за інших людей / Фото Pexels

Критикуйте внутрішнього критика

Як не сумно, зазвичай найбільш дошкульні зауваження люди отримують від самих себе. Якщо дуже невпевнена у собі людина, значить ваш внутрішній критик занадто активний. Спробуйте так з ним боротись:

Знаходьте можливості привітати себе, зробити комплімент чи винагородити навіть за щось дуже маленьке і незначне. Як казав Марк Твен: "Людині не може бути комфортно без її власного схвалення",

– каже психологиня

Допомагайте іншим

Допомагаючи іншим людям, ми переповнюємось позитивними емоції та відчуваємо, що стали для когось корисними:

Замість того, щоб зосереджувати увагу на власній слабкості, станьте волонтерами чи наставниками, допомагайте іншим, навчайте, і ви побачите, як росте ваша впевненість в собі,

– переконана психологиня

Робити добро іншим приносить задоволення / Фото Pexels

Афірмації

Щоб змінити ставлення до себе, варто практикувати афірмації – позитивні твердження, які надихають людину, коли вона говорить їх сама собі. "Зазвичай вони більш ефективні, якщо промовляти їх вголос, щоб ви самі це чули. А все тому, що ми схильні вірити в те, що самі повторюємо собі", – каже експертка.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Піклуйтесь про себе

Як би важко не було, але знайдіть час на здоровий сон, збалансоване харчування і приємні дрібнички для себе.

Важко почуватись добре, якщо ви ненавидите свою зовнішність чи постійно мляві. Піклуючись про себе, задовольняючи власні потреби, ви почуватиметесь впевненими,

– зазначає експертка

Вчіться казати "Ні"

Впевнена у собі людина не погоджується на усі пропозиції та прохання, якщо таким чином вона шкодить собі. Не бійтесь відмовляти й вибудовувати особисті кордони, беручи таким чином життя у власні руки. "Чим більше контролю ви маєте над своїм життям, тим більшою буде ваша впевненість", – каже психологиня