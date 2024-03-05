Минималистичная и всегда элегантная: эксперт раскрыла секреты стиля Меган Маркл

Стиль Меган Маркл менялся на протяжении многих лет – от того, когда она была голливудской актрисой, и до времени, когда она стала герцогиней. Сейчас многие восхищаются ее эстетикой и пытаются подражать ей.

Эксперт по стилю Меган Вактинс проанализировала стиль герцогини Сассекской Меган Маркл и выбрала ключевые элементы ее гардероба, которые создают минималистичный и элегантный образ. Стилист отметила, что в течение многих лет герцогиня является представительницей преппи-стиля.

К теме С новым цветом кожа лица просто сияет: Меган Маркл изменила оттенок волос

Секреты стиля Меган Маркл

Как утверждает Меган Ваткинс, элегантный стиль Меган Маркл базируется на 5 элементах:

классические рубашки,

джинсы скинни,

туфли-лодочки,

кашемировые пальто,

платья-макси.

Эти вещи она комбинирует в стиле преппи, что и позволяет создать элегантный стиль, который имеет тысячи поклонников в мире.

Что такое преппи-стиль Preppy – это модный стиль в одежде, происходящий от формы учеников "college preparatory schools" – престижных частных школ, готовящих к поступлению в элитные высшие учебные заведения. Стиль преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual. Такой стиль отражает элегантность, трепетность к деталям и умеренную консервативность.

Меган Уоткинс также разобрала каждый из этих элементов на конкретных примерах.

Классические рубашки

Меган Маркл предпочитает классические рубашки синего и белого цвета во время дневных экскурсий. Их герцогиня Сассекская сочетает с джинсами или же брюками.

К рубашкам Меган Маркл часто добавляет блейзеры, пальто или дополняет образ накидкой.

Меган Маркл в синей классической рубашке: смотрите фото

Джинсы скинни

Меган Маркл нередко появляется на публике в джинсах скинни. Она не ограничивается одним цветом, а предпочитает разнообразие. Так, ее можно увидеть в голубых, синих, черных, серых или белых джинсах, которые герцогине шьют на заказ.

Похоже, что Меган – поклонница джинсов скинни. Она часто носит джинсы скинни черного или темного цвета на повседневных мероприятиях, чтобы создать чистый классический силуэт,

– заявила стилист.

Так, Меган Маркл в феврале вместе с принцем Гарри посетила Игры Непокоренных. Она выбрала белые джинсы скинни, которые дополнила молочным свитером и бежевой курткой. В результате она получила минималистичный светлый образ, который выглядел очень гармонично.

Герцогиня Сассекская – поклонница скинни: смотрите фото

Туфли-лодочки

Ключевым элементом гардероба Меган Маркл являются туфли-лодочки на плоской подошве или же на каблуке. Герцогиня Сассекская выбирает различные модели, которые изготовлены из кожи нейтрального оттенка и замши. Элегантные туфли-лодочки дополняют образ и создают изысканный стиль.

Меган не поедет далеко без надежных черных туфель. На высоком каблуке или плоской подошве, Меган в большинстве случаев выбирает этот стиль с закрытым носком, снова демонстрируя свою любовь к классической и неизменной моде,

– отметила стилист.

Герцогиня часто дополняет образ туфлями-лодочками: смотрите фото

Пальто

Стилист Меган Вактинс заметила, что герцогиня Сассекская имеет целую коллекцию потрясающих кашемировых пальто. Меган Маркл можно увидеть на публике как в светлых пальто, так и в темных. В большинстве случаев герцогиня предпочитает именно нейтральные оттенки верхней одежды.

Ее часто можно увидеть в длинном шерстяном пальто бежевого, светло-коричневого или цвета экрю, которое легко адаптируется и соответствует ее цветовой палитре,

– подчеркнула стилист.

Меган Маркл в легком пальто: смотрите фото

Платья-макси

Меган Маркл также является поклонницей четких форм и классических силуэтов. Особенно герцогиня любит платья-макси с открытыми плечами. На официальных мероприятиях Меган Маркл всегда появляется в платьях такого типа. Они всегда создают женственный и элегантный образ.

Герцогиня Сассекская в вечернем платье-макси: смотрите фото

Стилист в итоге отметила, что в своем стиле Меган Маркл придерживается классических тенденций. Кроме того, каждый образ она дополняет точными аксессуарами – ювелирными украшениями, лаконичными сумками или перчатками. В комплексе это создает элегантный и изысканный образ.