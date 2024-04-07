Объемный хвост всего за несколько минут: идея прически, которая подойдет обладательницам тонких волос

Высокий хвост - это практичная, а также эстетичная и стильная прическа, которая несмотря на предубеждения доступна не только красавицам с густыми прядями.

Такой хвост может добавить элегантности и грации образу и подчеркнуть черты лица даже обладательницам тонких кудрей. Как сделать объемную прическу, что будет хорошо смотреться на любых волосах, рассказываем далее.

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Как сделать стильный хвост

Стилист, эксперт по красоте и уходу за телом Крис Эпплтон поделился лайфхаком, как сделать густой хвост даже обладательницам тонких прядей.

Для этого понадобится всего 2 резинки для волос.

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Для начала кудри следует разделить на две горизонтальные части. Верхнюю часть волос необходимо приподнять и завязать в высокий хвост.

Как сделать объемный хвост: смотрите видео

Затем нижние пряди нужно разделить на две части и закрепить их другой резинкой над предыдущим хвостом.

Этот метод прекрасно подходит для тех, у кого тонкие и редкие волосы. В результате хвост станет не только густым, но и придаст образу элегантности.