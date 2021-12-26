Странная женская дружба: Рождество с мужем и его бывшей

Рождество – это семейный праздник, который всегда проводят с родными. Но эти семейные пары поражают своей праздничной компанией.

Кейли Гамильтон встречает рождественские праздники вместе со своим мужем и его бывшей. Женщины уже долго дружат и говорят, что они как сестры.

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Женщина встречает Рождество с мужем и его бывшей

25-летняя Кейли уже три года в отношениях с Джаваном Себастьяном. Они воспитывают двоих детей. У мужчины также есть дочь от предыдущих отношений, которую он иногда забирает к себе. Кейли планирует провести Рождество дома вместе с мужем, детьми и семьей его бывшей девушки Эмили.

Некоторые могут подумать, что это немного странно, что бывшая моего партнера и ее семья проведут Рождество с нами, но для нас это похоже на обычное Рождество,

– рассказала Кейли.

Ранее Джаван и Эмили спорили, с кем будет проводить Рождество их общая дочь Нева, однако теперь таких споров не возникает, ведь пары празднуют вместе. Бывшая девушка сейчас в отношениях с 26-летним Евросом Томасом, с которым у них двое детей.

Мы обменяемся подарками по утрам, старшие дети будут играть вместе. Джаван будет готовить ужин, а мы с Эмили будем помогать,

– рассказывает о планах на рождественские праздники Кейли.



Рождество с бывшим мужем / Фото The Sun

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Девушки не всегда были подругами. Когда Кейли впервые встретила Эмили после двух месяцев отношений с Джаваном, она не была так приветлива.

Я осторожно относилась к Эмили, как и кто-либо к бывшим партнерам. Я не знала, остались ли у нее чувства к Джавану,

– рассказывает Кейли.



Женщины стали подругами / Фото The Sun

Девушки начали теснее общаться после того, как Кейли забеременела. Они поняли, что оба рожали от одного мужчины, поэтому смогли поладить. Впоследствии они начали выбираться за прогулки только вдвоем и поняли, что у них много общего.

Мы двое вспыльчивы и громки, и мы поняли, что имеем одинаковый стиль и вкусы в одежде, и мы обе много разговариваем,

– делится Кейли.

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Впоследствии женщина окончательно убедилась, что Эмили ничего не чувствует к своему бывшему, поэтому начала с ней делиться личными вещами и уделять много времени откровенным разговорам.