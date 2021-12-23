Странные вещи для решения странных проблем: эта подборка вас поразит

Каждый год появляются новые и новые изобретения, какие призваны упрощать жизнь человеку. Однако некоторые из них действительно могут быть очень странными.

Люди, создавшие эти изобретения, настоящие гении, потому что они смогли креативно выйти из ситуаций. Мы подготовили подборку неординарных предметов, которых вы точно не встречали раньше.

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12 странных предметов, назначение которых вас удивит

С таким гаджетом кабели никогда не будут путаться, а значит, о раздражительном распутывании можно забыть навсегда.



На рабочем столе всегда будет порядок / Фото Twizz

Часто работники разных отраслей используют защитные перчатки для работы с высокими температурами. Теперь позаботились и о тех, кто работает с холодными веществами, например с жидким гелием.



Перчатки, защищающие от низких температур / Фото Twizz

Этот предмет совсем не похож на специально созданное устройство, которое на самом деле имеет важное предназначение: с помощью этого стержня, похожего на елку, вытягивают насосы из колодцев.



Устройство имеет важное предназначение / Фото Twizz

А эти скупые владельцы баскетбольной сетки не охотно делились с другими своей площадкой, поэтому решили поставить такой оригинальный замок, защищающий от чужих мячей.



Замок для баскетбольной сетки / Фото Twizz

А это устройство выглядит очень жутко, но имеет важное предназначение: оно помогает делать рентген маленьким детям.



Так делают рентген детям / Фото Twizz

В городе, где много велосипедистов, не всегда удобно останавливаться у помойки, чтобы избавиться от лишних вещей. Поэтому креативные жители придумали такую ​​помойку, которая позволяет выбрасывать остатки на ходу, не останавливаясь посреди дороги.



Корзина для велосипедистов / Фото Twizz

А эта "ступень" создана для юных пианистов. Она позволяет нажимать на педали тем, кто до них не достает из-за низкого роста.



Ступень для юных пианистов / Фото Twizz

Стетоскоп специально разработан для студентов. Он дает возможность сразу четырем людям учиться.

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь



Стетоскоп 4 в 1 для студентов / Фото Twizz

Очистка и дезинфекция помещений особенно актуальна во время пандемии. Поэтому это устройство актуально, как никогда. Оно способно очищать помещение с помощью ультрафиолетовых лучей.



Этот гаджет очищает помещение от бактерий / Фото Twizz

Распознать, для чего предназначен этот предмет, очень сложно. На самом деле это специальный нож для бумаги или винила, поражающий своим дизайном.



Нож для бумаги и винила / Фото Twizz

На самом деле, пожары могут быть не только случайными, но и умышленными и контролируемыми. Для их создания придумали специальный пистолет, вид которого впечатляет.



Пистолет, создающий пожары / Фото Twizz

А этот гаджет позволяет снимать обувь быстро, легко и без помощи рук. Главное – крепко зафиксировать ногу, и готово.



Этот помощник поможет быстро снять обувь / Фото Twizz