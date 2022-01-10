Странные встречи: люди неожиданно нашли своих двойников
Источник:24 канал
Все мы уникальны и неповторимы и, кажется, в мире больше нет похожих на нас. Однако есть исключения.
Особенно странно и смешно одновременно встретить вживую очень похожего на себя человека. Так случилось и со следующими счастливчиками, которые к тому же не растерялись и сделали общую фотографию на память.
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Люди неожиданно встретили своих двойников
Женщина во время посещения музея увидела своего двойника, который жил более 100 лет назад.
Встреча двойника в мезее / Фото Twizz
Встретиться этим мужчинам помог официант ресторана. Он сказал, что на куне работает двойник посетителя, и предложил его привести.
Официант помог мужчинам встретиться / Фото Twizz
Эти бабушки, очевидно, любят одеваться в одном магазине. Со стороны они выглядят как один и тот же человек.
Очень похожие бабушки / ФотоTwizz
Еще одна ценительница искусства узнала себя на картине в музее. У женщин не только похожий цвет волос и черты, но и вкус.
Очень похожие женщины / Фото Twizz
У этих мужчин не только одинаковый внешний вид, но и хобби.
Мужчины нашли друг друга / ФотоTwizz
А это больше похоже на фотошоп или шутку. Однако на самом деле два очень похожих мужчины случайно встретились в спортзале.
Двойники встретились в спортзале / Фото Twizz
Музей уже стал лучшим местом для поиска двойников, которые жили раньше. Этот мужчина тоже решил найти себя.
Нашел двойника в музее / Фото Twizz
Эти ребята, кажется, даже не подозревают, что сидят рядом со своим двойником.
Случайное фото пассажиров в поезде / Фото Twizz
Музейную подборку двойников пополняет эта замечательная пара.
Еще один посетитель нашел себя на картине / Фото Twizz
Эти мужчины совсем не расстроились, когда увидели, что одеты одинаково. Они даже решили сделать общую фотографию и поделились ею с пользователями.
Мужчины одеваются в одном магазине / Фото Twizz