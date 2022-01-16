Странный поступок: муж развелся с женой прямо во время свадьбы

Жениху не понравился оригинальный подарок от любимой, который она сделала на их свадьбе. Пара так поругалась, что праздник закончился разводом.

Неожиданная ситуация случилась в Багдаде (Ирак), где у женщин традиционно тяжелое положение с правами. Местные СМИ сообщают, что это самый быстрый развод, зафиксированный в стране в 2022 году.

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Что сделала невеста

Девушка подготовила шутливый сюрприз любимому: она спела ему во время официальной церемонии. Все было бы вполне спокойно, но невеста выбрала для караоке популярную в местных краях песню сирийской певицы Ламис Кан "Mesaytara" ("Я доминирую", – Life 24).

Кстати, этот сингл набрал более 108 миллионов просмотров в ютубе. В тексте можно найти следующие слова:

Я доминирую, и ты будешь следовать моим указаниям. Я сведу тебя с ума, если ты посмотришь на других девушек на улице. Да, я доминирую. Ты мой сахар. Пока ты со мной, ты будешь ходить подо мной, – часть текста песни.

Жених развелся с невестой на свадьбе / Фото Unsplash

Очевидно, что такая неожиданная песня невероятно разозлила жениха и его родственников. Они сочли это провокацией. После такого молодой не смог успокоиться, потому и решил сразу развестись.

Возможно, это был просто хитрый план девушки, которая не хотела выходить замуж. Интересно, что похожая ситуация случилась в прошлом году в Иордании. Тогда молодожены тоже сразу развелись после того, как невеста исполнила песню Mesaytara.

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