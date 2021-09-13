Страсть может все разрушить: 5 вещей, которые вредят вашим отношениям

Даже самые опытные взрослые люди порой ведут себя в отношениях совсем как подростки. Все потому, что с детства запечатлелось: любовь должна быть яркой, с выяснением отношений, ссорами, ревностью и эмоциональными качелями. Однако здоровые долговременные отношения не имеют с этим всем ничего общего.

Вот несколько распространенных вещей, которые часто люди ошибочно считают обязательным атрибутом "настоящей любви". Большинство узнали о них из фильмов или от друзей еще в подростковом возрасте. Однако, чтобы построить отношения, в которых вам будет комфортно и безопасно, следующих 5 вещей наоборот лучше избегать.

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Полагаться только на партнера

Любимый человек с нами всегда – "и в горе, и в радости". Однако есть большая разница между тем, чтобы получить поддержку от партнера, и заставлять его эмоционально вас обслуживать и перенимать все ваши переживания. Каждому хочется, чтобы рядом с ним был зрелый человек, способный взять на себя ответственность за свои чувства.

Никто не запрещает выплакаться партнеру, пожаловаться, попросить о помощи или просто объятиях. Но будьте готовы к тому, что партнер сам может не иметь сил на такую поддержку – и это тоже нормально.

Считать, кто больше ошибся

Если вам партнер постоянно вспоминает прошлые ссоры или мстит за них через некоторое время – это признак незрелой личности, которая держит вас обиды и не умеет выражать свои чувства. Согласитесь, неприятно осознавать, что партнер вместо поддержания здоровой атмосферы в отношениях, как маленький ребенок, ведет подсчет ваших поражений и ошибок.

Сдерживать обиды – не лучшая идея для отношений / Фото Freepik

Такие сдерживания эмоций и мстительность рано или поздно приведут к скандалам. Поэтому лучше и самим учиться проговаривать обиды и отпускать их, и не давать партнеру сосредоточиться на недоразумениях.

Все делать на эмоциях

В романтических мелодрамах мы не раз волновались за пары, которые громко ссорятся, стучат дверью, бросают трубки, демонстративно страдают, не могут переступить через собственное "Я", но потом страстно мирятся.

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На экране это выглядит очень динамично, а вот в реальной жизни такие "качели" очень истощают и также свидетельствует о незрелости или проблемах с самоконтролем. Пусть это звучит скучно, но в жизни гораздо продолжительнее и сильнее будут отношения, в которых партнеры умеют договариваться, чем вечно страстные.

Обвинять во время конфликтов

Столкновение интересов у взрослых людей, даже в бытовых вопросах, просто неизбежно. В таких случаях люди часто переходят на личности, бросаются оскорбительными словами и обвинениями. Тогда как нужно говорить о самой проблеме и своих эмоции от нее.

Во время конфликта сосредоточивайтесь на проблеме, а не на обидах / Фото Freepik

Как конструктивно разрешать конфликты через "Я-сообщения" в другом материале рассказывал психолог Геннадий Мустафаев.

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Постоянно намекать

Сейчас вы ему прислали, как бы невзначай, магазин с красивой одеждой, а он – так же случайно начал рассказывать о крутом путешествие, в которое отправились его друзья. Оба не поняли, к чему должно было привести это сообщение или история, оба потом обиделись, когда не получили желаемое.

Честная и откровенная беседа, просьбы или высказанное желание всегда приведет к лучшему результату, чем прозрачные намеки.