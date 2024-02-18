Именно поэтому необходимо выбирать стрижки, отталкиваясь от типа волос. Эксперт Линда Миллер отметила, что вьющиеся волосы также надо стричь, ведь это помогает предотвратить появление секущихся кончиков, а также поддерживает форму прически. Она посоветовала 4 прически, которые подойдут женщинам с таким типом волос.

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Пикси

Пикси становится не только трендовой стрижкой, но и подходит женщинам с вьющимися волосами. Такая стрижка не только позволит продемонстрировать естественную текстуру локонов, но и не требует сложного ухода.

Эксперта Линда Миллер добавила, что пикси очень стильно смотрится с вьющимися волосами. Такую длину удобно укладывать, а локоны придают объем. В комплексе обладательницы вьющихся волос со стрижкой пикси получают живую и динамичную прическу.

Стилисты добавляют, что с пикси женщинам достаточно вымыть волосы, высушить их и только добавить гель или любое другое средство для фиксации локонов.

Многослойность для длинных волос

Многие обладательницы вьющихся волос не желают коротких стрижек, поэтому сохраняют длину. В таких случаях стилисты советуют сделать многослойную стрижку. Она уменьшает объем в нижней части и придает прядям более сбалансированный вид и четкую форму.

Позаботиться об укладке таких волос стоит тогда, когда они еще влажные. Так, на влажные локоны необходимо нанести несмываемый кондиционер или средство для завивки. После этого голову надо опустить и чем-то завернуть волосы на ночь. К утру большая часть влаги впитывается в ткань, и когда ее развязать, то будут хорошо сформированные локоны.


Многослойная стрижка для длинных вьющихся волос / Фото Freepik

Челка

Как ни странно, но челка очень подходит женщинам с вьющимися волосами. Стилисты заметили, что такая стрижка хорошо обрамляет лицо, особенно у тех, кто имеет круглую или овальную форму лица.

Кроме того, легкая челка, которая сливается с другими кудрями, добавляет нотки элегантности образу.

Боб-каре

Стрижка боб может показаться странной для обладательниц вьющихся волос, однако она имеет очень эффектный вид. Стилисты считают, что такая прическа подчеркивает естественные локоны.

Вьющийся боб может быть шикарным и игривым вариантом. Такая стрижка хорошо сочетается естественным объемом, придавая упругости. Особенно такой боб подходит обладательницам жестких волос.