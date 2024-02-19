Саме тому необхідно вибирати стрижки, відштовхуючись від типу волосся. Експертка Лінда Міллер наголосила, що кучеряве волосся також треба стригти, адже це допомагає запобігти появі посічених кінчиків, а також підтримує форму зачіски. Вона порадила 4 зачіски, які пасуватимуть жінкам з таким типом волосся.
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Піксі
Піксі стає не лише трендовою стрижкою, але й пасує жінкам з кучерявим волоссям. Така стрижка не лише дозволить продемонструвати природну текстуру локонів, але й не потребує складного догляду.
Експерта Лінда Міллер додала, що піксі має дуже стильний вигляд з кучерявим волоссям. Таку довжину зручно вкладати, а локони надають об'єм. У комплексі власниці кучерявого волосся зі стрижкою піксі отримують живу та динамічну зачіску.
Стилісти додають, що з піксі жінкам достатньо вимити волосся, висушити його й лише додати гель чи будь-який інший засіб для фіксації локонів.
Багатошаровість для довго волосся
Чимало володарок кучерявого волосся не бажають коротких стрижок, тому зберігають довжину. У таких випадках стилісти радять зробити багатошарову стрижку. Вона зменшує об'єм у нижній частині та надає пасмам більш збалансований вигляд і чітку форму.
Подбати про укладку такого волосся варто тоді, коли воно ще вологе. Так, на вологі локони необхідно нанести незмивний кондиціонер або засіб для завивки. Після цього голову треба опустити й чимось загорнути волосся на ніч. До ранку більша частина вологи вбирається у тканину, й коли її розв'язати, то будуть гарно сформовані локони.
Багатошарова стрижка для довгого кучерявого волосся / Фото Freepik
Чубчик
Як не дивно, але чубчик дуже пасіє жінкам з кучерявим волоссям. Стилісти зауважили, що така стрижка гарно обрамляє обличчя, особливо у тих, хто має круглу або овальну форму обличчя.
Окрім того, легкий чубчик, який зливається з іншими кучерями, додає нотки елегантності образу.
Боб-каре
Стрижка боб може здатися дивною для власниць кучерявого волосся, однак вона має дуже ефектний вигляд. Стилісти вважають, що така зачіска підкреслює природні локони.
Кучерявий боб може бути шикарним і грайливим варіантом. Така стрижка добре поєднується природним об'ємом, надаючи пружності. Особливо такий боб пасує власницям жорсткого волосся.