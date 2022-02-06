Сумка своими руками: 10 трендовых моделей, которые вы сможете сделать самостоятельно

Купить стильные аксессуары – всегда приятная вещь для каждой женщины. Но дополнить любимое платье или пальто можно деталями, сделанными своими руками.

24 канал предлагает вам отличное занятие на выходные: попробуйте самостоятельно создать любимый и стильный аксессуар, а мы вам в этом поможем. В нашем материале делимся подборкой видеоинструкций, с которыми вы сможете быстро и легко освоить новый вид рукоделия и создать сумку на любой вкус.

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Как создать сумку собственноручно

Сумка-шопер

Начнем с наиболее трендового и нужного в 2022 году – сумки-шопера. Теперь ходить за покупками можно со стильными и яркими аксессуарами, которые легко заменят непривлекательные и неэкологические пакеты. В сети есть немало моделей, которые вам понравятся, однако мы выбрали для вас видеоинструкцию универсальной сумки, которая пригодится чуть ли не каждому.

Вы также можете попытаться сшить классическую сумку-шопер, если у вас дома есть швейная машинка. Прикупите немного больше ткани и создайте мешочки для фруктов и овощей.

Деним

Эксперименты с денимом особенно привлекают многих дизайнеров в этом сезоне. Многие кутюрье поддерживают экологическую моду именно создавая одежду и аксессуары из этого материала. Особенно всем полюбилась технология пэчворк, когда для одного изделия используют много маленьких кусочков разных цветов. Именно таким образом реализуют свои бурные фантазии украинские дизайнеры Ксения и Антон Шнайдер. Они уже немало сезонов создают уникальные стильные вещи из винтажных джинсовых тканей, которые обычно покупают на секонд-хендах. Вы также можете творить в их стиле, используя старые пары джинсов и добавляя немного креатива.

Жемчуг

Ранее мы уже рассказывали о новом модном веянии на изысканные детали гардероба из жемчужин. В частности, речь шла и о сумочках, которые вы можете создавать собственноручно. Такой аксессуар дополнит праздничные наряды и придаст изысканности вашей обыденной одежде.

Пляжные сумки

Многие эксперименты можно устроить себе накануне лета со стильными сумочками для прогулки на пляже или по городу. Солома, минималистичные деревянные ручки и вы – настоящая модница, всегда следящая за трендами. В нашей подборке предлагаем три разных модели летних сумок, которые точно украдут ваше сердце.

Рюкзак

Если вы любите практичные и удобные вещи, стильный ранец точно вам пригодится. Экспериментируйте с цветом, текстурой и формой и ваш аксессуар приобретет уникальность и неповторимость. Видеоинструкцию прилагаем ниже.

Сумка через плечо

Еще две замечательные модели для вашей и без этого уже большой коллекции ручных изделий. Удобные сумки через плечо для прогулок – это настоящий мастхэв для каждой модницы. Идеально иметь в гардеробе несколько цветов, чтобы умело совмещать аксессуары с нарядами. Не бойтесь ярких красок, этим летом они точно вам пригодятся.

Сумка с фермуаром

Еще одна модель, которая влюбит в себя с первого взгляда. Удобные, практичные и стильные сумки с фермуаром заполонили инстаграммы почти всех модниц прошлого сезона. Пока дизайнеры экспериментировали с моделями в стиле максимализма, бахромой и ручной работой, модницы умело демонстрировали их творения на улицах. Такие трендовые модели можете также создавать и вы как из ниток, так и из старой пары джинсов.