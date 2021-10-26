Температура подачи вина: что нужно знать

Хотите сполна насладиться вином? Тогда не забывайте о правильной температуре его подачи. На первый взгляд, это может показаться незначительным нюансом. Мол, неужели вино испортится, если будет теплее на 1-2 градуса, чем нужно? Конечно, не испортится. Но его вкус и аромат от такой подачи не выиграют.

Почему правильная температура настолько важна? У вина очень сложная химическая структура: здесь и спирты, и кислоты, и фенолы, и еще много-много разных органических соединений со сложными названиями. При неуместных температурах эти соединения начинают испаряться. Соответственно, аромат и вкус вина начинает меняться. Обычно не в лучшую сторону. Поэтому правильная температура позволяет лучше раскрыть потенциал вина!

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

Основной принцип здесь такой: чем ниже температура – тем сильнее чувствуется кислотность, чем выше – тем больше мы чувствуем алкоголь. Какие вина "любят" холод, а какие – тепло? Давайте разбираться! ⠀

Игристые вина

Игристое вино стоит подавать при сравнительно низких температурах: тогда оно будет свежим и неповторимым. Если в игристом много остаточного сахара – его также нужно хорошо охладить. Тогда оно не будет ощущаться слишком сладким.

Игристые вина подают при достаточно низких температурах / Фото Unsplash

Ламбруско, базовая Шампань, просекко, кава – 7-8°C.

Винтажное шампанское, зрелые игристые вина (10-15 лет выдержки и больше) – 10-11°C.

Белые вина

Если хотим почувствовать больше ярких и свежих ноток – охлаждаем сильнее. Но это не касается всех белых вин. Если оно плотное и выдержанное в дубе – можно подавать при более высоких температурах. Такое вино не так быстро теряет свой аромат.

Белые вина подают при разных температурах / Фото Unsplash

Совиньйон Блан, Рислинг – 10-11°C.

Шенен Блан, Шардоне, Вионье – 12-14°C.

Красные вина

Часто говорят, что красные вина можно подавать при комнатной температуре. Это почти правильно. Дело в том, что современная комнатная температура в 22-24 °C совсем не годится для красного вина. Но в древности она была близка к норме. Чтобы избежать спиртового аромата в бокале красного вина, нужно ориентироваться на 15-20 °C. Но опять-таки здесь есть свои нюансы.

Пино Нуар, Гренаш, Гаме – 15-16°C.

Темпранильо, Санджовезе, Шираз, Мальбек – 16-17°C.

Неббиоло, Каберне Совиньон, Мерло – 18-19°C.

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Не забывайте: если вы не можете точно измерить температуру вина, то всегда лучше его немного переохладить, чем перегреть!